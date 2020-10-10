Алоян заразился коронавирусом и находится в больнице

«Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сказал Алоян во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 32-летний Алоян одержал на профессиональном ринге пять побед при одном поражении, он владеет титулом WBA Gold во втором наилегчайшем весе.