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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алоян заразился коронавирусом и находится в больнице

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Михаил Алоян сообщил, что заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице.

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Источник: РИА "Новости"

«Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сказал Алоян во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 32-летний Алоян одержал на профессиональном ринге пять побед при одном поражении, он владеет титулом WBA Gold во втором наилегчайшем весе.

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