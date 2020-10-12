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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы стал претендентом на бой за титул чемпиона мира в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) может следующий бой провести с 28-летним британцем Лиамом Уильямсом (23−2−1, 18 KO), который в минувшие выходные одержал досрочную победу над 36-летним соотечественником Эндрю Робинсоном (24−5−1, 7 КО). Об этом сообщает Boxingnews24.com.

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В последнем поединке 27-летний Алимханулы во втором раунде нокаутировал 23-летнего аргентинца Гонсало Корию (16−3, 6 КО).

«Уильямс является обязательным претендентом на бой по линии WBO с американцем Деметриусом Андраде.

Если у Лиама возникнут трудности с организацией боя с Андраде, то он мог бы встретиться с Алимханулы. Казахстанец — талантлив, обладает хорошими боксерскими навыками и немного моложе британца, которому может создать проблемы. Может даже случиться такое, что Уильямс проиграет Алимханулы.

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Если Уильямс так хорош, как он думает, он с честью победит Алимханулы. Если нет, то он будет в такой ситуации, когда дважды проиграл Лиаму Смиту, — говорится в тексте.

Титулом WBO с октября 2018 года владеет Деметриус Андраде (29−0, 18 KO), проведший уже три успешные защиты. В последнем бою, 30 января, он нокаутировал ирландца Люка Келлера (17−3−1, 5 КО).

Отметим, что в весе Андраде выступают еще два чемпиона мира: казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO, и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise).

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