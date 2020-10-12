Боксер Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером

По словам Фьюри, он принял это решение в связи с тем, что организаторы боя не смогли утвердить дату поединка в 2020 году. Изначально Фьюри и Уайлдер должны были встретиться 18 июля, но позднее бой был перенесен на 19 декабря в связи с пандемией коронавируса.
«Я согласился провести поединок 19 декабря, но затем они снова попытались перенести бой — уже на следующий год, — сказал Фьюри. — Я тренировался и нахожусь в полной готовности. С меня хватит, я должен двигаться дальше».
22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.
Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета с января 2015 года, защитив его 10 раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.