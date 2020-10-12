Боксер Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером

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По словам Фьюри, он принял это решение в связи с тем, что организаторы боя не смогли утвердить дату поединка в 2020 году. Изначально Фьюри и Уайлдер должны были встретиться 18 июля, но позднее бой был перенесен на 19 декабря в связи с пандемией коронавируса.

«Я согласился провести поединок 19 декабря, но затем они снова попытались перенести бой — уже на следующий год, — сказал Фьюри. — Я тренировался и нахожусь в полной готовности. С меня хватит, я должен двигаться дальше».

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22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.