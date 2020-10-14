Мурат Гассиев проведет бой с Сефером Сефери 31 октября в Сочи

Дебют Гассиева в тяжелом весе был запланирован на 31 октября в Сочи в бою с Джонсоном. В активе бывшего чемпиона по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летнего Гассиева на профессиональном ринге 26 побед при одном поражении, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика. С тех пор россиянин не выходил на ринг, поскольку его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. На счету 41-летнего Сефери 24 победы, три поражения и ничья.