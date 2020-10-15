Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга журнала The Ring после победы жестким нокаутом
Казахстанский профи Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в десятку сильнейших боксеров среднего веса по версии журнала The Ring, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский профи Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в десятку сильнейших боксеров среднего веса по версии журнала The Ring, сообщают Vesti.kz.
Авторитетное издание о боксе отметило проспекта после его победы жестким нокаутом. Алимханулы провел поединок 10 октября в
Отметим, что первое место в рейтинге занимает другой казахстанец — чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин. Чемпионом же в среднем весе по версии The Ring является мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Отметим, что также в десятку вошел поляк Камил Шеремета, с которым, как ожидается, проведет следующий бой GGG.
Полностью же топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Камил Шеремета (Польша)
7. Крис
8. Роб Брант (США)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Жанибек Алимханулы (Казахстан).