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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга журнала The Ring после победы жестким нокаутом

Казахстанский профи Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в десятку сильнейших боксеров среднего веса по версии журнала The Ring, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Ringtv.com

Авторитетное издание о боксе отметило проспекта после его победы жестким нокаутом. Алимханулы провел поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО).

Отметим, что первое место в рейтинге занимает другой казахстанец — чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин. Чемпионом же в среднем весе по версии The Ring является мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Отметим, что также в десятку вошел поляк Камил Шеремета, с которым, как ожидается, проведет следующий бой GGG.

Полностью же топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Камил Шеремета (Польша)
7. Крис Юбенк-младший (Великобритания)
8. Роб Брант (США)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Жанибек Алимханулы (Казахстан).

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