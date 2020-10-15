Алимханулы вошел в топ-10 рейтинга журнала The Ring после победы жестким нокаутом

Авторитетное издание о боксе отметило проспекта после его победы жестким нокаутом. Алимханулы провел поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО).

Отметим, что первое место в рейтинге занимает другой казахстанец — чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин. Чемпионом же в среднем весе по версии The Ring является мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Отметим, что также в десятку вошел поляк Камил Шеремета, с которым, как ожидается, проведет следующий бой GGG.