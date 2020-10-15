Казахстанский боксер Кыдыралиев нокаутом выиграл второй бой в профи

Источник: twitter.com/KydyralievZ

В рамках вечера бокса в Минске (Беларусь) Кыдыралиев встречался с местным боксером Арсением Кобзевым. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором — казахстанец отправил соперника в нокаут.

Для Кыдыралиева эта победа стала второй в двух боях, причем оба завершились досрочно. Кобзев же потерпел второе поражение в карьере в двух поединках.