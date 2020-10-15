Казахстанский боксер Кыдыралиев нокаутом выиграл второй бой в профи
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жандос Кыдыралиев одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жандос Кыдыралиев одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Минске (Беларусь) Кыдыралиев встречался с местным боксером Арсением Кобзевым. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором — казахстанец отправил соперника в нокаут.
Для Кыдыралиева эта победа стала второй в двух боях, причем оба завершились досрочно. Кобзев же потерпел второе поражение в карьере в двух поединках.
Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана — Аскату Жантурсынову (4−0, 3 КО) будет противостоять опыт белорус Руслан Родивич (15−29, 14 КО).