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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Кыдыралиев нокаутом выиграл второй бой в профи

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жандос Кыдыралиев одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/KydyralievZ

В рамках вечера бокса в Минске (Беларусь) Кыдыралиев встречался с местным боксером Арсением Кобзевым. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором — казахстанец отправил соперника в нокаут.

Для Кыдыралиева эта победа стала второй в двух боях, причем оба завершились досрочно. Кобзев же потерпел второе поражение в карьере в двух поединках.

Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана — Аскату Жантурсынову (4−0, 3 КО) будет противостоять опыт белорус Руслан Родивич (15−29, 14 КО).

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