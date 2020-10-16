Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в тройку сильнейших бойцов рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в тройку сильнейших бойцов рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Очень хорошие новости. Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге WBO. Теперь он занимает третье место в мире!», — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram.
Как видно, на первой строчке рейтинга находится мексиканец Хайме Мунгия, на второй — британец Лиам Уильямс.
Напомним, что Алимханулы провел последний поединок 10 октября в