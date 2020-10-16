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16 октября, источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) вошел в тройку сильнейших бойцов рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/janibek_qazaqstyle

«Очень хорошие новости. Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге WBO. Теперь он занимает третье место в мире!», — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram.

Как видно, на первой строчке рейтинга находится мексиканец Хайме Мунгия, на второй — британец Лиам Уильямс.

Напомним, что Алимханулы провел последний поединок 10 октября в Лас-Вегасе, где уже во втором раунде отправил на канвас аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО).

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