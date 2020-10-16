Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO

Источник: instagram.com/janibek_qazaqstyle

«Очень хорошие новости. Жанибек Алимханулы поднялся на одну позицию в рейтинге WBO. Теперь он занимает третье место в мире!», — говорится в сообщении на странице боксера в Instagram.

Как видно, на первой строчке рейтинга находится мексиканец Хайме Мунгия, на второй — британец Лиам Уильямс.