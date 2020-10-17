Жанибек Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга WBO, опередив Каната Ислама

После победы нокаутом во втором раунде 9 октября в Лас-Вегасе в бою с аргентинцем Гонсало Кориа, Жанибек Алимханулы, являющийся обладателем пояса WBO Global, взобрался на 3-ю строчку рейтинга средневесов от WBO.

Следом за Жанибеком на 4-й позиции располагается еще один представитель Казахстана — Канат Ислам, владеющий поясом WBO International.

Первое и второе место в нем занимают интерконтинентальный чемпион в среднем весе по версии WBO мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) и британец Лиам Уильямс (23−2−1, 18 КО).

Чемпионом мира в среднем весе по версии WBO, напомним, является американец Деметриус Андраде (29−0, 18 КО), которому Жанибек Алимханулы неоднократно бросал вызов.