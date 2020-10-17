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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он смотрел на меня cвысока, я чувствовал неуважение». Главный хейтер Ломаченко — отец его соперника

18 октября в Лас-Вегасе рано утром по московскому времени Василий Ломаченко проведет бой с Теофимо Лопесом. Американский боксер и его отец устроили трэшток-атаку на украинца в СМИ. Причем отец преуспел даже больше сына.

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Источник: Instagram

Василий Ломаченко
Возраст: 32 года. Страна: Украина. Победы: 14 (10 — КО). Поражения: 1. Ничьи: 0.
Двукратный олимпийский чемпион (2008 — до 57 кг, 2012 — до 66 кг). Чемпион мира в полулегком весе (до 57,1 кг) по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе (до 58,9 кг) по версии WBO (2016—2018), в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA, WBO (2018—н.в.) и WBC (2019—н.в.).

Теофимо Лопес
Возраст: 23 года. Страна: США. Победы: 15 (12 — КО). Поражения: 0. Ничьи: 0.
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF.

Чтобы отец боксера говорил про соперника сына больше гадостей, чем сам боксер, бывает редко, но бывает. Василий Ломаченко столкнулся именно с такой ситуацией — когда в его адрес жестко высказывается не только Теофимо Лопес, но еще и Теофимо Лопес-старший (причем делает это постоянно). Он начал тренироваться сына, когда тому было шесть лет, и продолжает тренировать до сих пор. Пожалуй, это единственное, в чем Ломаченко и его оппонент похожи — Василий тоже тренируется под руководством отца, Анатолия Николаевича.

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Чтобы вы не запутались: далее в этой статье Лопеса-сына мы будем называть Теофимо, а Лопеса-отца — Лопесом.

Так вот, Лопес невзлюбил Ломаченко в декабре 2018 года. Теофимо и Василий дрались на одном боксерском вечере в Нью-Йорке, участников которого поселили в одном отеле. За несколько дней до шоу Лопес и Ломаченко пересеклись в лобби.

Если верить тренеру, то дело было так (из интервью Top Rank):

«Мы были в лобби. Я подошел к нему, пожал ему руку как джентльмен. Ничего плохого я говорить не собирался. Я просто спросил: “Как ты поживаешь?” И почувствовал, что он меня не уважает. Он смотрел на меня свысока. “Твой сын не на моем уровне. Старик, хватит мечтать”, — что-то типа такого. Меня это зацепило».

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А вот цитата Лопеса из другого интервью:

«Я подошел к нему и сказал то, во что по-настоящему верю. Я верю, что бой с ним для моего сына будет легким. Я действительно в это верю».

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По словам Ломаченко (интервью Top Rank), Лопес пригрозил, что Теофимо его нокаутирует.

«Я хорошо помню эту историю, — сказал двукратный олимпийский чемпион. — Он может говорить свою версию. Я скажу свою. Кому верить, люди выберут сами. Выпивший, он сказал мне: “Мой сын идет за тобой, и он снесет тебе бошку”. Я ему ответил: “Хорошо, давай неси сюда своего сына”. Он [Лопес] шел по направлению ко мне. Они взяли его под руки и забрали. Извинились и увели его. Такой была наша первая встреча. После этого они поверили в себя, поверили, что станут чемпионами мира, и начали потихонечку раскручивать себя, постоянно упоминая меня».

Тогда в Нью-Йорке и Теофимо, и Василий свои бои выиграли. Американец нокаутировал Мэйсона Менарда, а украинец победил единогласным решением судей Хосе Педрасу.

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Вскоре Лопес разнес Ломаченко в интервью FightHype.com: «На мой взгляд, Ломаченко провел бой ужасно. Когда мы бьем джеб, то делаем это так, чтобы убить вас. Любой, кто выбрасывает джебы, как Ломаченко, мне не нравится. И я что-то не припомню, чтобы Ломаченко дрался в PPV-кардах. У моего сына же 12 боев, а 13-й будет со-главным событием шоу в Нью-Йорке, которое возглавят Теренс Кроуфорд и Амир Хан. У моего сына уже пять боев в Нью-Йорке и пять нокаутов. Будет и шестой нокаут. Будет круто, вот увидите. Ломаченко сказал, что не захочет драться с моим сыном, пока у него не будет пояса. А знаете, что произойдет, когда мой сын возьмет пояс? Ломаченко опустится на категорию ниже, потому что боится моего сына. Я это знаю… Мой сын убьет этого парня менее чем за три раунда».

Впоследствии «он не продержится и трех раундов» Лопес повторял постоянно — едва ли не во всех интервью, когда речь заходила о Ломаченко.

«Когда этот монстр [Теофимо] ударит его [Ломаченко], вы увидите раненую собаку без ног! — заявил Лопес в интервью ESPN в августе 2020-го. — Мой ребенок с другой планеты, он не такой как все. А этот бой [с Ломаченко] сделает из него супергероя. Он будет как Супермен».

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Сам Теофимо за последние полтора года угрожал Василию расправой в ринге при каждом удобном случае. Говорят, ему не понравилась ссора отца с Ломаченко в отеле, но, естественно, он не имеет ничего против его высказываний в СМИ. Эта их стратегия собственного продвижения — вполне действенная.

«Я люблю отца, — сказал Теофимо ESPN, — Он говорит все, что хочет говорить. Просто он знает, что я представляю из себя на самом деле. Он уверен в своих словах, потому что видит во мне то, чего не видят другие».

Илья Андреев

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