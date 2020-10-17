«Он смотрел на меня cвысока, я чувствовал неуважение». Главный хейтер Ломаченко — отец его соперника

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Василий Ломаченко

Возраст: 32 года. Страна: Украина. Победы: 14 (10 — КО). Поражения: 1. Ничьи: 0.

Двукратный олимпийский чемпион (2008 — до 57 кг, 2012 — до 66 кг). Чемпион мира в полулегком весе (до 57,1 кг) по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе (до 58,9 кг) по версии WBO (2016—2018), в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA, WBO (2018—н.в.) и WBC (2019—н.в.).

Теофимо Лопес

Возраст: 23 года. Страна: США. Победы: 15 (12 — КО). Поражения: 0. Ничьи: 0.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF.

Чтобы отец боксера говорил про соперника сына больше гадостей, чем сам боксер, бывает редко, но бывает. Василий Ломаченко столкнулся именно с такой ситуацией — когда в его адрес жестко высказывается не только Теофимо Лопес, но еще и Теофимо Лопес-старший (причем делает это постоянно). Он начал тренироваться сына, когда тому было шесть лет, и продолжает тренировать до сих пор. Пожалуй, это единственное, в чем Ломаченко и его оппонент похожи — Василий тоже тренируется под руководством отца, Анатолия Николаевича.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkMcEjeHHJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkMcEjeHHJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BkMcEjeHHJJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Junior Lopez (@teofimolopezsr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-19T05:22:37+00:00">18 Июн 2018 в 10:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы вы не запутались: далее в этой статье Лопеса-сына мы будем называть Теофимо, а Лопеса-отца — Лопесом.

Так вот, Лопес невзлюбил Ломаченко в декабре 2018 года. Теофимо и Василий дрались на одном боксерском вечере в Нью-Йорке, участников которого поселили в одном отеле. За несколько дней до шоу Лопес и Ломаченко пересеклись в лобби.

Если верить тренеру, то дело было так (из интервью Top Rank):

«Мы были в лобби. Я подошел к нему, пожал ему руку как джентльмен. Ничего плохого я говорить не собирался. Я просто спросил: “Как ты поживаешь?” И почувствовал, что он меня не уважает. Он смотрел на меня свысока. “Твой сын не на моем уровне. Старик, хватит мечтать”, — что-то типа такого. Меня это зацепило».

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А вот цитата Лопеса из другого интервью:

«Я подошел к нему и сказал то, во что по-настоящему верю. Я верю, что бой с ним для моего сына будет легким. Я действительно в это верю».

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По словам Ломаченко (интервью Top Rank), Лопес пригрозил, что Теофимо его нокаутирует.

«Я хорошо помню эту историю, — сказал двукратный олимпийский чемпион. — Он может говорить свою версию. Я скажу свою. Кому верить, люди выберут сами. Выпивший, он сказал мне: “Мой сын идет за тобой, и он снесет тебе бошку”. Я ему ответил: “Хорошо, давай неси сюда своего сына”. Он [Лопес] шел по направлению ко мне. Они взяли его под руки и забрали. Извинились и увели его. Такой была наша первая встреча. После этого они поверили в себя, поверили, что станут чемпионами мира, и начали потихонечку раскручивать себя, постоянно упоминая меня».

Тогда в Нью-Йорке и Теофимо, и Василий свои бои выиграли. Американец нокаутировал Мэйсона Менарда, а украинец победил единогласным решением судей Хосе Педрасу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq8zoZgAzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq8zoZgAzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bq8zoZgAzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-04T03:20:23+00:00">3 Дек 2018 в 7:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре Лопес разнес Ломаченко в интервью FightHype.com: «На мой взгляд, Ломаченко провел бой ужасно. Когда мы бьем джеб, то делаем это так, чтобы убить вас. Любой, кто выбрасывает джебы, как Ломаченко, мне не нравится. И я что-то не припомню, чтобы Ломаченко дрался в PPV-кардах. У моего сына же 12 боев, а 13-й будет со-главным событием шоу в Нью-Йорке, которое возглавят Теренс Кроуфорд и Амир Хан. У моего сына уже пять боев в Нью-Йорке и пять нокаутов. Будет и шестой нокаут. Будет круто, вот увидите. Ломаченко сказал, что не захочет драться с моим сыном, пока у него не будет пояса. А знаете, что произойдет, когда мой сын возьмет пояс? Ломаченко опустится на категорию ниже, потому что боится моего сына. Я это знаю… Мой сын убьет этого парня менее чем за три раунда».

Впоследствии «он не продержится и трех раундов» Лопес повторял постоянно — едва ли не во всех интервью, когда речь заходила о Ломаченко.

«Когда этот монстр [Теофимо] ударит его [Ломаченко], вы увидите раненую собаку без ног! — заявил Лопес в интервью ESPN в августе 2020-го. — Мой ребенок с другой планеты, он не такой как все. А этот бой [с Ломаченко] сделает из него супергероя. Он будет как Супермен».

Сам Теофимо за последние полтора года угрожал Василию расправой в ринге при каждом удобном случае. Говорят, ему не понравилась ссора отца с Ломаченко в отеле, но, естественно, он не имеет ничего против его высказываний в СМИ. Эта их стратегия собственного продвижения — вполне действенная.

«Я люблю отца, — сказал Теофимо ESPN, — Он говорит все, что хочет говорить. Просто он знает, что я представляю из себя на самом деле. Он уверен в своих словах, потому что видит во мне то, чего не видят другие».