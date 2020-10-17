«Он смотрел на меня cвысока, я чувствовал неуважение». Главный хейтер Ломаченко — отец его соперника
18 октября в
18 октября в
Василий Ломаченко
Возраст: 32 года. Страна: Украина. Победы: 14 (10 — КО). Поражения: 1. Ничьи: 0.
Двукратный олимпийский чемпион (2008 — до 57 кг, 2012 — до 66 кг). Чемпион мира в полулегком весе (до 57,1 кг) по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе (до 58,9 кг) по версии WBO (2016—2018), в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA, WBO (2018—н.в.) и WBC (2019—н.в.).
Теофимо Лопес
Возраст: 23 года. Страна: США. Победы: 15 (12 — КО). Поражения: 0. Ничьи: 0.
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF.
Чтобы отец боксера говорил про соперника сына больше гадостей, чем сам боксер, бывает редко, но бывает. Василий Ломаченко столкнулся именно с такой ситуацией — когда в его адрес жестко высказывается не только Теофимо Лопес, но еще и Теофимо
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Так вот, Лопес невзлюбил Ломаченко в декабре 2018 года. Теофимо и Василий дрались на одном боксерском вечере в
Если верить тренеру, то дело было так (из интервью Top Rank):
«Мы были в лобби. Я подошел к нему, пожал ему руку как джентльмен. Ничего плохого я говорить не собирался. Я просто спросил: “Как ты поживаешь?” И почувствовал, что он меня не уважает. Он смотрел на меня свысока. “Твой сын не на моем уровне. Старик, хватит мечтать”, —
А вот цитата Лопеса из другого интервью:
«Я подошел к нему и сказал то, во что
По словам Ломаченко (интервью Top Rank), Лопес пригрозил, что Теофимо его нокаутирует.
«Я хорошо помню эту историю, — сказал двукратный олимпийский чемпион. — Он может говорить свою версию. Я скажу свою. Кому верить, люди выберут сами. Выпивший, он сказал мне: “Мой сын идет за тобой, и он снесет тебе бошку”. Я ему ответил: “Хорошо, давай неси сюда своего сына”. Он [Лопес] шел по направлению ко мне. Они взяли его под руки и забрали. Извинились и увели его. Такой была наша первая встреча. После этого они поверили в себя, поверили, что станут чемпионами мира, и начали потихонечку раскручивать себя, постоянно упоминая меня».
Тогда в
Вскоре Лопес разнес Ломаченко в интервью FightHype.com: «На мой взгляд, Ломаченко провел бой ужасно. Когда мы бьем джеб, то делаем это так, чтобы убить вас. Любой, кто выбрасывает джебы, как Ломаченко, мне не нравится. И я
Впоследствии «он не продержится и трех раундов» Лопес повторял постоянно — едва ли не во всех интервью, когда речь заходила о Ломаченко.
«Когда этот монстр [Теофимо] ударит его [Ломаченко], вы увидите раненую собаку без ног! — заявил Лопес в интервью ESPN в августе 2020-го. — Мой ребенок с другой планеты, он не такой как все. А этот бой [с Ломаченко] сделает из него супергероя. Он будет как Супермен».
Сам Теофимо за последние полтора года угрожал Василию расправой в ринге при каждом удобном случае. Говорят, ему не понравилась ссора отца с Ломаченко в отеле, но, естественно, он не имеет ничего против его высказываний в СМИ. Эта их стратегия собственного продвижения — вполне действенная.
«Я люблю отца, — сказал Теофимо ESPN, — Он говорит все, что хочет говорить. Просто он знает, что я представляю из себя на самом деле. Он уверен в своих словах, потому что видит во мне то, чего не видят другие».
Илья Андреев