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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом

Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.

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Источник: Twitter

Ранним утром 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между одним из лидеров Pound-for-Pound Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Сказать, что бой ждали, значит сказать ничего. В условиях дефицита больших событий в мире бокса в 2020 году, эту схватку называли поединком года. И, забегая вперёд, скажем, что по накалу страстей и драматизму встреча оправдала этот статус.

Теофимо Лопес проводил первый поединок с декабря 2019 года, когда завоевал пояс по версии IBF в бою с Ричардом Комми. Американец гондурасского происхождения выходил на ринг под знаменитый хит Queen Another one bites the dust, словно намекая, что случится с его очередным соперником. В глазах Лопеса, как и на взвешивании, читалась нервозность и это вселяло оптимизм в болельщиков украинского боксёра.

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Ломаченко выходил на ринг под легендарный саундтрек из кинофильма «Матрица», соответственно его шорты также были стилизованы под тематику фильма с Киану Ривзом. Василий, как всегда, выглядел максимально сосредоточенным.

Со стартовым гонгом аккерманец вполне ожидаемо отдал инициативу сопернику. За первый раунд двукратный Олимпийский чемпион не сделал почти ничего и выбросил менее десятка ударов. Было видно, что Василий пытается считать противника. Лопес же пользовался возможностью и, просто работая в блок украинца, показывал активность и набирал очки. В том же ключе прошёл и второй раунд. Лома лишь активно передвигался, а Теофимо начал обозначать и атаки по корпусу соперника. В третьем отрезке Василий впервые всерьёз побеспокоил Лопеса, донеся до цели точную двойку — джеб и хук слева. Показалось, что это будет началом фирменной работы от Хай-Тека, но продолжения не последовало.

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Постепенно начало приходить понимание того, что план Ломы даёт сбой. Явное преимущество Теофимо в росте и размахе рук помноженное на его ударную мощь начало давать свои плоды. Лопес понял, что именно это оружие станет главным стоппингом для противника и умело держал того на дистанции. Сам при этом он не забывал продолжать атаковать, чередуя неприятные для Василия атаки по корпусу с ударами по блоку в область головы. Так прошли ещё четыре раунда. Статистика к тому моменту показывала абсолютное преимущество Теофимо в количестве выброшенных ударов, но вот точность была на стороне украинца. В этом компоненте он был в три-четыре раза лучше противника.

Как бы то ни было, в углу Ломаченко понимали, что выехать на этом не получится. В восьмом раунде аккерманец наконец сумел взвинтить темп и показал свои фирменные многоударные атаки, несколько раз всерьёз попав по сопернику. К чести Лопеса тот пытался сразу отыгрываться, шёл вперёд с мощными атаками в блок и, тем самым, сбивал натиск Хай-Тека.

Тем не менее, Василий перехватил инициативу и начал действовать активнее. Его отец настойчиво требовал работать больше и «насыпать» удары, постоянно выкрикивая «три». Но то ли Ломаченко действительно не мог подобрать ключ к защите огромного для себя соперника, то ли впервые решил действовать вопреки советам, но как раз-таки шикарных и привычных для фанов Василия троек было мало. И здесь стоит отметить, что именно редкие серийные атаки доставляли Лопесу максимальные проблемы.

В целом, показалось, что отрезок 8−11 раундов остался за уроженцем Одесской области. К тому моменту картина происходящего выглядела близко и 12 раунд мог оказаться определяющим. В нём Лопес проявил морально-волевые качества и отработал первым номером, а вот Ломаченко, похоже, отдал всего себя в предыдущих ударных отрезках. На последних секундах между левшой Ломой и правшой Лопесом случилась частая проблема для боксёров разных стоек — столкновение головами, результатом которого стало большое рассечение брови американца. Но к тому моменту до конца схватки оставались считанные секунды и повлиять это уже ни на что не могло.

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С финальным гонгом Теофимо даже пожал руку Ломаченко, с которым испортил отношения ещё до боя, а пока судьи считали очки, пришёл к нему в угол и перекинулся парой слов. Ну, а затем пришло время вердикта. Нельзя сказать, что он удивил, но разница в счёте стала явным преувеличением — 116:112, 117:111 и 119:109 в пользу Лопеса. Таким образом, 23-летний спортсмен стал единственным на сегодняшний день абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе и завладел титулами по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise и IBF.

Ну, а Ломаченко после объявления результатов даже не остался для интервью и покинул ринг с опущенной головой. Что произошло с украинцем в этот вечер? Пожалуй, это тема отдельного разговора. Пока же можно констатировать, что король лёгких весовых категорий последних лет пал. Здесь появился босс из Центральной Америки.

Микаил Гусейнов

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