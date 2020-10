Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом

Сказать, что бой ждали, значит сказать ничего. В условиях дефицита больших событий в мире бокса в 2020 году, эту схватку называли поединком года. И, забегая вперёд, скажем, что по накалу страстей и драматизму встреча оправдала этот статус.



Теофимо Лопес проводил первый поединок с декабря 2019 года, когда завоевал пояс по версии IBF в бою с Ричардом Комми. Американец гондурасского происхождения выходил на ринг под знаменитый хит Queen Another one bites the dust, словно намекая, что случится с его очередным соперником. В глазах Лопеса, как и на взвешивании, читалась нервозность и это вселяло оптимизм в болельщиков украинского боксёра.