Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом
Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.
Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.
Ранним утром 18 октября по московскому времени в
Сказать, что бой ждали, значит сказать ничего. В условиях дефицита больших событий в мире бокса в 2020 году, эту схватку называли поединком года. И, забегая вперёд, скажем, что по накалу страстей и драматизму встреча оправдала этот статус.
Теофимо Лопес проводил первый поединок с декабря 2019 года, когда завоевал пояс по версии IBF в бою с Ричардом Комми. Американец гондурасского происхождения выходил на ринг под знаменитый хит Queen Another one bites the dust, словно намекая, что случится с его очередным соперником. В глазах Лопеса, как и на взвешивании, читалась нервозность и это вселяло оптимизм в болельщиков украинского боксёра.
Ломаченко выходил на ринг под легендарный саундтрек из кинофильма «Матрица», соответственно его шорты также были стилизованы под тематику фильма с Киану Ривзом. Василий, как всегда, выглядел максимально сосредоточенным.
Со стартовым гонгом аккерманец вполне ожидаемо отдал инициативу сопернику. За первый раунд двукратный Олимпийский чемпион не сделал почти ничего и выбросил менее десятка ударов. Было видно, что Василий пытается считать противника. Лопес же пользовался возможностью и, просто работая в блок украинца, показывал активность и набирал очки. В том же ключе прошёл и второй раунд. Лома лишь активно передвигался, а Теофимо начал обозначать и атаки по корпусу соперника. В третьем отрезке Василий впервые всерьёз побеспокоил Лопеса, донеся до цели точную двойку — джеб и хук слева. Показалось, что это будет началом фирменной работы от
Постепенно начало приходить понимание того, что план Ломы даёт сбой. Явное преимущество Теофимо в росте и размахе рук помноженное на его ударную мощь начало давать свои плоды. Лопес понял, что именно это оружие станет главным стоппингом для противника и умело держал того на дистанции. Сам при этом он не забывал продолжать атаковать, чередуя неприятные для Василия атаки по корпусу с ударами по блоку в область головы. Так прошли ещё четыре раунда. Статистика к тому моменту показывала абсолютное преимущество Теофимо в количестве выброшенных ударов, но вот точность была на стороне украинца. В этом компоненте он был в
Как бы то ни было, в углу Ломаченко понимали, что выехать на этом не получится. В восьмом раунде аккерманец наконец сумел взвинтить темп и показал свои фирменные многоударные атаки, несколько раз всерьёз попав по сопернику. К чести Лопеса тот пытался сразу отыгрываться, шёл вперёд с мощными атаками в блок и, тем самым, сбивал натиск
Тем не менее, Василий перехватил инициативу и начал действовать активнее. Его отец настойчиво требовал работать больше и «насыпать» удары, постоянно выкрикивая «три». Но то ли Ломаченко действительно не мог подобрать ключ к защите огромного для себя соперника, то ли впервые решил действовать вопреки советам, но как
В целом, показалось, что отрезок 8−11 раундов остался за уроженцем Одесской области. К тому моменту картина происходящего выглядела близко и 12 раунд мог оказаться определяющим. В нём Лопес проявил
С финальным гонгом Теофимо даже пожал руку Ломаченко, с которым испортил отношения ещё до боя, а пока судьи считали очки, пришёл к нему в угол и перекинулся парой слов. Ну, а затем пришло время вердикта. Нельзя сказать, что он удивил, но разница в счёте стала явным преувеличением — 116:112, 117:111 и 119:109 в пользу Лопеса. Таким образом, 23-летний спортсмен стал единственным на сегодняшний день абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе и завладел титулами по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise и IBF.
Ну, а Ломаченко после объявления результатов даже не остался для интервью и покинул ринг с опущенной головой. Что произошло с украинцем в этот вечер? Пожалуй, это тема отдельного разговора. Пока же можно констатировать, что король лёгких весовых категорий последних лет пал. Здесь появился босс из Центральной Америки.
Микаил Гусейнов