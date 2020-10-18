Ломаченко не согласен с решением судей по итогам боя против Лопеса

В ночь на воскресенье Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
Первая половина поединка была равной, может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но вторую половину я забрал. Хочу пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат, сейчас я с ним спорить не собираюсь. Поеду домой, а затем буду обсуждать с менеджером, что делать дальше.
Василий Ломаченкоукраинский боксер
Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко.