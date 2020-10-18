Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Лион
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Вильярреал
Валенсия
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Уэска
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:15
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
09:40 (мск), источник: ТАСС

Ломаченко не согласен с решением судей по итогам боя против Лопеса

ТАСС, 18 октября. Украинец Василий Ломаченко не согласен с решением судей по итогам боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 61,23 кг против американца Теофимо Лопеса. Комментарий Ломаченко приводит телеканал ESPN.

Наверх
Источник: Twitter

В ночь на воскресенье Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

Первая половина поединка была равной, может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но вторую половину я забрал. Хочу пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат, сейчас я с ним спорить не собираюсь. Поеду домой, а затем буду обсуждать с менеджером, что делать дальше.
Василий Ломаченко
украинский боксер
Во время загрузки произошла ошибка.

Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко.

 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом
Готовы ли к Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»?
«Реал» и «Барселона» синхронно проиграли перед класико
Бой россиян в UFC завершился скандальной победой Гришина
ЦСКА — «Динамо» и еще три игры завершат программу 11-го тура РПЛ
«У Мозеса шок от России». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»
«Ман Сити» предложит «Барселоне» 15 млн фунтов за Месси в январе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь