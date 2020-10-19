Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Йокерит
31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон в своем Twitter отреагировал на поражение украинца Василия Ломаченко в бою с американцем Теофимом Лопесом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Бруклин сегодня был в деле. Лопес победил, а это еще один чемпион из Бруклина», — написал американец, родившийся в одном районе Нью-Йорка с Лопесом.

Ломаченко проиграл американцу Теофиму Лопесу судейским решением — 114:115. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Топ-5 лучших трансферов РПЛ: Мозес, Чистяков и другие
«Зенит» vs «Брюгге»: 172 миллиона евро против 144 миллионов
Французский футболист рассказал, зачем стал россиянином
Глава UFC опубликовал промо-ролик боя Нурмагомедова с Гейджи
Российский теннисист поднялся на восьмое место в рейтинге АТР
Гэтжи вспомнил скандальное видео с участием Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь