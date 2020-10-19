Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул чемпиона мира

Источник: РИА "Новости"

«Бруклин сегодня был в деле. Лопес победил, а это еще один чемпион из Бруклина», — написал американец, родившийся в одном районе Нью-Йорка с Лопесом.

Ломаченко проиграл американцу Теофиму Лопесу судейским решением — 114:115. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4t8UEWrOWsY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.