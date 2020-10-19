Головкин стал вторым в рейтинге самых влиятельных мужчин в Казахстане

Источник: Reuters

Сегодня влиятельные казахстанцы — это не только те, кто входит в список Forbes или является представителем власти в высших эшелонах. Действительно влиятельными можно назвать тех, кто формирует общественное мнение, обращает внимание на острые и значимые проблемы в стране, говорит о них, и главное — тех, к кому прислушиваются. Так, Hommes представил рейтинг влиятельных мужчин в Интернете из разных сфер деятельности, а сформировал его на основе опросов в телеграм-канале, в котором приняли участие более 16 000 человек.

Ожидаемо самым влиятельным мужчиной в Казахстане назвали Президента. Учитывая, что у него есть официальные твиттер- и инстаграм-аккаунты, и, судя по тому, что политика «слышащего государства» оправдывает себя, Касым-Жомарт Токаев действительно в курсе происходящего в стране, следит за тем, что обсуждают в соцсетях.

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Вторым стал казахстанский боксер Геннадий Головкин. Бесспорный любимец и авторитет казахстанцев, человек, который способен поднять сотни людей в воскресенье в 6 утра и тем самым объединить их, GGG, без сомнений, может считаться одним из влиятельных людей в Казахстане.

За ними расположились Вадим Борейко, Димаш Кудайберген, Маргулан Сейсембаев, Айдын Рахимбаев, Скриптонит, Бейбит Алибеков, Досым Сатпаев, Нуртас Адамбай, Кайрат Кудайберген, Алишер Еликбаев, Джохар Утебеков, Нурлан Сабуров и Айсултан Сеитов.