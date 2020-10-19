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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У Гассиева снова сменился соперник по бою 31 октября в Сочи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Соперник боксера Мурата Гассиева по его дебютному поединку в тяжелом весе сменился во второй раз, новым оппонентом россиянина станет албанец Нури Сефери, заявил РИА Новости промоутер и один из организаторов шоу, в рамках которого пройдет бой, Владимир Хрюнов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дебют Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально соперником россиянина должен был стать экс-претендент на пояс WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался брат Нури Сефери — Сефер Сефери.

«К сожалению, мы получили сообщение, что в зале Сефера Сефери коронавирус, и Сефер должен сидеть на карантине. Ну и еще одна из причин — он испугался Мурата Гассиева. Теперь соперником Мурата будет брат (албанца) Нури Сефери», — сказал Хрюнов по телефону.

В активе бывшего чемпиона по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 27-летнего Гассиева на профессиональном ринге 26 побед при одном поражении, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика. С тех пор россиянин не выходил на ринг, поскольку его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. На счету 43-летнего Сефери 41 побед и девять поражений.

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