У Головкина может появиться еще один обязательный претендент
Это определится после одного поединка.
Это определится после одного поединка.
Чемпион мира Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) может получить еще одного обязательного претендента по линии IBF, передает vRinge.com.
14 ноября в Вольфсбурге (Германия) в элиминаторном поединке местный проспект Патрик Войцицки (14−0−1, 5 КО) подерется с канадцем Патрисом Вольни (15−0, 9 КО) в главном событии шоу от компании Sauerland Event.
Бойцы занимают соответственно четвертое и шестое места в рейтинге организации. Победитель может стать претендентом на бой с чемпионом.
Напомним, что пока Головкин должен провести обязательную защиту против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Дата поединка пока не названа, по некоторым данным, он может состояться в ноябре. Помимо IBF, Головкин также является чемпионом IBO.