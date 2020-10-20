У Головкина может появиться еще один обязательный претендент

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Чемпион мира Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) может получить еще одного обязательного претендента по линии IBF, передает vRinge.com.

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14 ноября в Вольфсбурге (Германия) в элиминаторном поединке местный проспект Патрик Войцицки (14−0−1, 5 КО) подерется с канадцем Патрисом Вольни (15−0, 9 КО) в главном событии шоу от компании Sauerland Event.

Бойцы занимают соответственно четвертое и шестое места в рейтинге организации. Победитель может стать претендентом на бой с чемпионом.