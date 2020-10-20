Заканчивающий все свои бои нокаутами супертяж из-за коронавируса может провести бой в Казахстане
На его счету серия из девяти побед подряд.
На его счету серия из девяти побед подряд.
Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО), вероятнее всего, проведет следующий бой в Казахстане. Если его смогут организовать, то это случится в
Как ранее рассказал менеджер
Дычко в Казахстане готовится к возвращению на ринг и, чтобы избежать дополнительных нагрузок, выбор пал на один из вечеров бокса на родине.
Добавим, что у супертяжеловеса был длительный простой, поэтому ему нужен конкурентный «разогревочный» поединок, чтобы проверить свою текущую готовность.
На декабрь намечен еще один бой для Дычко, который должен состояться в США. Если супертяжеловес выступит в Казахстане, то впервые в профессиональной карьере проведет поединок за пределами Штатов: все предыдущие девять боев он выиграл досрочно.
В июле прошлого года Дычко нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО), а затем рассказал о желании встретиться с топовой оппозицией. Менеджер супертяжеловеса прокомментировал предпочтение казахстанца, назвав примерные сроки возможных встреч.