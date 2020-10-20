Заканчивающий все свои бои нокаутами супертяж из-за коронавируса может провести бой в Казахстане

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО), вероятнее всего, проведет следующий бой в Казахстане. Если его смогут организовать, то это случится в октябре-ноябре. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, на выборе локации сказалась сложная ситуация с распространением COVID-19.

Как ранее рассказал менеджер экс-лидера национальной команды Зия Алиев, поединок супертяжеловеса может пройти в Европе или Казахстане. Выбор в пользу последней локации объясняется не только сложностью перемещения между странами, но и фактическим нахождением боксера.

Дычко в Казахстане готовится к возвращению на ринг и, чтобы избежать дополнительных нагрузок, выбор пал на один из вечеров бокса на родине.

Добавим, что у супертяжеловеса был длительный простой, поэтому ему нужен конкурентный «разогревочный» поединок, чтобы проверить свою текущую готовность.

На декабрь намечен еще один бой для Дычко, который должен состояться в США. Если супертяжеловес выступит в Казахстане, то впервые в профессиональной карьере проведет поединок за пределами Штатов: все предыдущие девять боев он выиграл досрочно.