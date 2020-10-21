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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Ломаченко боксировал с Лопесом с травмированным плечом

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинец Василий Ломаченко боксировал с американцем Теофимо Лопесом с травмированным плечом, сообщает Yahoo Sports.

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Источник: AP 2020

Ломаченко в субботу в Лас-Вегасе проиграл американцу Лопесу поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Для украинского боксера это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 14 победах (10 — нокаутом).

По информации источника, украинец испытывал дискомфорт в плечевом суставе еще до боя с Лопесом. Сообщается, что в понедельник Ломаченко перенес операцию на плече и не сможет возобновить тренировки до конца января.

«Когда Ломаченко только приехал из Украины, у него уже были проблемы с плечом, — сообщил оперировавший Ломаченко хирург-ортопед Нил Элатраш. — У него был ушиб вращательной манжеты плеча и поврежден суставной хрящ плеча. Всё дело в том, что мы не выявили вовремя эти проблемы. Это всё произошло за 6 недель до боя. Он сказал, что вполне может готовиться к бою, но во время поединка он чувствовал боль и дискомфорт. Вчера мы его прооперировали. У него был геморрагический бурсит».

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