СМИ: Ломаченко боксировал с Лопесом с травмированным плечом
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинец Василий Ломаченко боксировал с американцем Теофимо Лопесом с травмированным плечом, сообщает Yahoo Sports.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинец Василий Ломаченко боксировал с американцем Теофимо Лопесом с травмированным плечом, сообщает Yahoo Sports.
Ломаченко в субботу в
По информации источника, украинец испытывал дискомфорт в плечевом суставе еще до боя с Лопесом. Сообщается, что в понедельник Ломаченко перенес операцию на плече и не сможет возобновить тренировки до конца января.
«Когда Ломаченко только приехал из Украины, у него уже были проблемы с плечом, — сообщил оперировавший Ломаченко