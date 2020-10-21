СМИ: Ломаченко боксировал с Лопесом с травмированным плечом

«Когда Ломаченко только приехал из Украины, у него уже были проблемы с плечом, — сообщил оперировавший Ломаченко хирург-ортопед Нил Элатраш. — У него был ушиб вращательной манжеты плеча и поврежден суставной хрящ плеча. Всё дело в том, что мы не выявили вовремя эти проблемы. Это всё произошло за 6 недель до боя. Он сказал, что вполне может готовиться к бою, но во время поединка он чувствовал боль и дискомфорт. Вчера мы его прооперировали. У него был геморрагический бурсит».