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12:11 (мск), источник: ТАСС

Боксера Алояна выписали из больницы после лечения от коронавируса

ТАСС, 21 октября. Бронзового призера Олимпийских игр 2012 года российского боксера Михаила Алояна выписали из больницы после отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

10 октября команда Алояна сообщила ТАСС, что боксер заразился коронавирусом и проходит лечение в больнице. Из-за этого был отменен его бой 15 декабря против колумбийца Пабло Каррильо.

«Скажу честно, болезнь проходила не легко, но я не мог позволить себе упасть духом, ибо это тот же бой, который нужно победить, — заявил Алоян. — Сейчас со мной все хорошо, анализ на вирус показал отрицательный результат, меня выписали из больницы, но с двухнедельной изоляцией».

Алояну 32 года, он владеет второстепенным титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед и одно поражение в профессиональном боксе. Он является двукратным чемпионом мира в любителях (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

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