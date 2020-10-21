Боксера Алояна выписали из больницы после лечения от коронавируса

10 октября команда Алояна сообщила ТАСС, что боксер заразился коронавирусом и проходит лечение в больнице. Из-за этого был отменен его бой 15 декабря против колумбийца Пабло Каррильо.

«Скажу честно, болезнь проходила не легко, но я не мог позволить себе упасть духом, ибо это тот же бой, который нужно победить, — заявил Алоян. — Сейчас со мной все хорошо, анализ на вирус показал отрицательный результат, меня выписали из больницы, но с двухнедельной изоляцией».