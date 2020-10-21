Президент Golden Boy назвал дату третьего боя между Головкиным и «Канело»

Как рассказал Гомес Sky Sports, третий поединок состоится в 2021 году. Такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса. Промоутерская компания не хотела проводить такое мероприятие без зрителей.

«Мы уже обсуждали условия третьего поединка. “Канело” готов драться, надеюсь, мы сможем всех удивить, устроив этот бой в следующем году. Сейчас они оба (Головкин и “Канело” — прим. ред) понимают, что их два поединка были прибыльными, и в этом отношении выгодно снова встретиться. Тем более в этом заинтересованы болельщики, оба боя получились близкими», — сказал Гомес.