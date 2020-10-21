Видео с реакцией Каната Ислама стало хитом вечера единоборств в США
Его лично пригласил глава промоушена.
Его лично пригласил глава промоушена.
Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) посетил вечер единоборств промоушена Bare Knuckle FC в городе
Казахстанец был лично приглашен президентом организации Дэвидом Фэльдманом. Ислам эмоционально реагировал на поединки бойцов. Один из этих эпизодов был опубликован на официальном аккаунте промоушена в Instagram. Сама организация была создана в 2018 году и сейчас сотрудничает с стриминговым сервисом DAZN.
Поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе
Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).