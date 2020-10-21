Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Атлетико
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Боруссия М
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити
Порту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Ливерпуль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мидтьюлланн
Аталанта
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
22
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Салават Юлаев
43
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
52
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо НН
ОТ
23
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
04
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург Мг
64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
20
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
ОТ
45
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
31
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
71
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
17:15 (мск), источник: Vesti.kz

Видео с реакцией Каната Ислама стало хитом вечера единоборств в США

Его лично пригласил глава промоушена.

Наверх

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) посетил вечер единоборств промоушена Bare Knuckle FC в городе Плант-Сити (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец был лично приглашен президентом организации Дэвидом Фэльдманом. Ислам эмоционально реагировал на поединки бойцов. Один из этих эпизодов был опубликован на официальном аккаунте промоушена в Instagram. Сама организация была создана в 2018 году и сейчас сотрудничает с стриминговым сервисом DAZN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Ислама должен был состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально его соперником значился аргентинец Гонсало Кория (16−3, 6 КО), но его перехватил другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы (27−3−15, 14 КО). Позднее тренер Ислама назвал сроки боя своего подопечного.

Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

Читайте также
Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Спартаку» предписали провести домашнюю игру РПЛ без зрителей
Норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
«Бавария» играет с «Атлетико» в ЛЧ (трансляция)
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь