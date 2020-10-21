Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Атлетико
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Боруссия М
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити
Порту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Ливерпуль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мидтьюлланн
Аталанта
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
22
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Салават Юлаев
43
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
52
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо НН
ОТ
23
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
04
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург Мг
64
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
20
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
ОТ
45
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
31
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
71
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
17:33 (мск), источник: Vesti.kz

В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира

Эксперт оценил значение поединка для казахстанца.

Наверх

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) не является фаворитом в бою с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей.

Читайте также
И грянул гром. Как прошел дебют Данияра Елеусинова в профи

«Мне видится удивительным, что Хирн рискует своим активом. Учитывая его проницательность и аккуратность, Эдди уверен в успешном итоге. Большой риск может дать серьезный толчок карьере казахстанского чемпиона. Готов ли он к нему — это главный вопрос. Данияр многому научился и уже понимает, в чем главная особенность профессионального бокса. Он моложе, быстрее и амбициознее соперника, но на стороне Индонго опыт. Я считаю, что Елеусинов не является фаворитом, скорее, Индонго имеет больше шансов в этом бою. Да, Джулиус сменил весовую категорию и не выходил на ринг длительный срок, но он очень сильный боксер», — отметил Джей.

Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). Главным же событием шоу станет поединок двух бывших соперников Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) — Дэниэла Джейкобса (36−3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25−12−1, 14 КО).

Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.

Читайте также
Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Спартаку» предписали провести домашнюю игру РПЛ без зрителей
Норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
«Бавария» играет с «Атлетико» в ЛЧ (трансляция)
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь