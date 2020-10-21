В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира
Эксперт оценил значение поединка для казахстанца.
Эксперт оценил значение поединка для казахстанца.
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) не является фаворитом в бою с бывшим чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей.
«Мне видится удивительным, что Хирн рискует своим активом. Учитывая его проницательность и аккуратность, Эдди уверен в успешном итоге. Большой риск может дать серьезный толчок карьере казахстанского чемпиона. Готов ли он к нему — это главный вопрос. Данияр многому научился и уже понимает, в чем главная особенность профессионального бокса. Он моложе, быстрее и амбициознее соперника, но на стороне Индонго опыт. Я считаю, что Елеусинов не является фаворитом, скорее, Индонго имеет больше шансов в этом бою. Да, Джулиус сменил весовую категорию и не выходил на ринг длительный срок, но он очень сильный боксер», — отметил Джей.
Дебютный титульный бой Елеусинова пройдет 27 ноября в андеркарте вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США). Главным же событием шоу станет поединок двух бывших соперников Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) — Дэниэла Джейкобса (36−3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25−12−1, 14 КО).
Напомним, что Индонго владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе.