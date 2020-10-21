В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира

«Мне видится удивительным, что Хирн рискует своим активом. Учитывая его проницательность и аккуратность, Эдди уверен в успешном итоге. Большой риск может дать серьезный толчок карьере казахстанского чемпиона. Готов ли он к нему — это главный вопрос. Данияр многому научился и уже понимает, в чем главная особенность профессионального бокса. Он моложе, быстрее и амбициознее соперника, но на стороне Индонго опыт. Я считаю, что Елеусинов не является фаворитом, скорее, Индонго имеет больше шансов в этом бою. Да, Джулиус сменил весовую категорию и не выходил на ринг длительный срок, но он очень сильный боксер», — отметил Джей.