«Такое бывает часто». Казахстанский боксер рассказал о нокауте своего спарринг-партнера в США
29-летний спортсмен готовится к возращению на ринг.
29-летний спортсмен готовится к возращению на ринг.
Казахстанский
Тураров не боксировал больше года, а сейчас готовится к возвращению на ринг. Нокаут получился зрелищным.
«Это случилось во время спарринга: я хорошо попал и он упал, — рассказал Тураров. — Такое часто бывает. Особенно, в Америке.
Добавим, что 29-летний Тураров в профессиональном боксе больше десяти лет: помимо Казахстана и США он выступал на рингах в Доминиканской республике, Колумбии и Великобритании. В последнем поединке казахстанец выиграл вакантный пояс WBO