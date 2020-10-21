«Такое бывает часто». Казахстанский боксер рассказал о нокауте своего спарринг-партнера в США

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал как нокаутировал своего спарринг-партнера в США. По словам 29-летнего легковеса, такие моменты во время подготовки не редкость.

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Тураров не боксировал больше года, а сейчас готовится к возвращению на ринг. Нокаут получился зрелищным.

«Это случилось во время спарринга: я хорошо попал и он упал, — рассказал Тураров. — Такое часто бывает. Особенно, в Америке. Спарринг-партнеров тут много. Один попал под такой удар. Дальше он продолжить не смог. Остановили».