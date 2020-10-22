«Я уважаю и восхищаюсь им». Экс-чемпион мира с 28 нокаутами захотел подраться с Головкиным

«Да, в этом бое большой смысл, — сказал Мунгия в интервью FightHype. — Для меня это была бы отличная возможность. Мы между собой решили, что готовы пойти на такой риск… С каждым годом Головкин сдает, хотя я не собираюсь принижать его и его умения. Как для такого возраста, он остается реально крутым бойцом, которого я уважаю и которым восхищаюсь».