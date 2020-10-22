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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уважаю и восхищаюсь им». Экс-чемпион мира с 28 нокаутами захотел подраться с Головкиным

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) заявил о готовности провести бой с чемпионом IBF и IBО в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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Источник: Reuters

«Да, в этом бое большой смысл, — сказал Мунгия в интервью FightHype. — Для меня это была бы отличная возможность. Мы между собой решили, что готовы пойти на такой риск… С каждым годом Головкин сдает, хотя я не собираюсь принижать его и его умения. Как для такого возраста, он остается реально крутым бойцом, которого я уважаю и которым восхищаюсь».

Ожидается, что следующий бой Головкина состоится в ноябре в США. Соперником станет обязательный претендент из Польши Камил Шеремета.

У Мунгии, перешедшего в средний вес, на 30 октября также в США запланирован поединок против багамца Туреано Джонсона.

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