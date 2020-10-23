Потерявший три титула казахстанец узнал сроки своего возвращения на ринг
В последний раз он дрался в июле.
В последний раз он дрался в июле.
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−1, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после потери титулов WBA
В данный момент Жанабаев находится в Казахстане и проводит тренировочный лагерь. Его следующий поединок может состояться в декабре этого года в Атырау. Информации о сопернике пока нет.
В последний раз Жанабаев выходил на ринг 26 июля в Минске (Беларусь), где сенсационно уступил решением судей Санди Мессауду (14−6, 1 КО) из Франции.
Для 27-летнего казахстанца это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом).