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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Потерявший три титула казахстанец узнал сроки своего возвращения на ринг

В последний раз он дрался в июле.

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Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−1, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после потери титулов WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В данный момент Жанабаев находится в Казахстане и проводит тренировочный лагерь. Его следующий поединок может состояться в декабре этого года в Атырау. Информации о сопернике пока нет.

В последний раз Жанабаев выходил на ринг 26 июля в Минске (Беларусь), где сенсационно уступил решением судей Санди Мессауду (14−6, 1 КО) из Франции.

Для 27-летнего казахстанца это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом).

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