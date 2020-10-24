Чемпион мира выдал крутой бой, забил соперника в 11-м раунде и защитил титул

В Мексике в главном событии вечера чемпион мира по версии WBC местный боец второго наилегчайшего веса до 52,2 килограмма Хуан Франсиско Эстрада (41−3, 28 KO) досрочно победил в реванше соотечественника и бывшего обладателя этого же титула Карлоса Куадраса (39−4−1, 27 KO), сообщает vRINGe.com.

Первый поединок между бойцами состоялся в сентябре 2017 года — победа Эстрады.

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Куадрас не стал предлагать ничего нового: рваный ритм и дистанция, многоударная работа на спуртах. Эстраде пришлось работать плотнее. В третьем раунде чемпион побывал на пятой точке (зевнул левый хук), выглядел потрясенным.

В попытке реваншироваться Эстрада предложил Куадрасу рубку кость в кость в четвертой трехминутке — так удалось нивелировать преимущество оппонента в работе ног. В пятом раунде чемпион окончательно перехватил инициативу, несколько раз здорово потряс претендента, круто заходили апперкоты и левые контрхуки. Куадрас замедлился, стал слегка размашистым, начал заваливаться за ударами.

В восьмом раунде Эстрада дважды крепко зацепил претендента. Тот на время перешел в режим выживания, но вскоре вновь вернулся в бой. Задолго до чемпионских раундов у Куадраса начал кровоточить нос, а чемпиона украшали гематома возле правого глаза и рассечение возле левого.

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