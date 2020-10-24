Экс-лидер рейтинга P4P судейским решением отстоял титул против претендента из Мексики

Бывший лидер рейтинга P4P 33-летний Роман Гонсалес из Никарагуа (50−2, 41 KO) защитил звание «суперчемпиона» мира по версии WBA в противостоянии с 23-летним мексиканским претендентом Исраэлем Гонсалесом (25−4, 11 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в Мексике, выдался непростым для Романа Гонсалеса. Да, он его контролировал. Но в его действиях уже не было той уверенности, которую он демонстрировал прежде.