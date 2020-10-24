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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-лидер рейтинга P4P судейским решением отстоял титул против претендента из Мексики

Поединок состоял из 12 раундов.

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Источник: AP 2020

Бывший лидер рейтинга P4P 33-летний Роман Гонсалес из Никарагуа (50−2, 41 KO) защитил звание «суперчемпиона» мира по версии WBA в противостоянии с 23-летним мексиканским претендентом Исраэлем Гонсалесом (25−4, 11 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бой, прошедший в Мексике, выдался непростым для Романа Гонсалеса. Да, он его контролировал. Но в его действиях уже не было той уверенности, которую он демонстрировал прежде.

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Так или иначе никарагуанец победил судейским решением по итогам 12 раундов (118−110, 117−111 и 116−112).

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