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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Был сам не свой, не видел его ударов!» Казахстанец прокомментировал первое поражение в карьере и потерю пояса WBC

Виктор Коточигов проанализировал свой последний бой.

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Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12−1, 5 КО) прокомментировал свое первое поражение в карьере. Потеряв титул чемпиона WBC International в легком весе в поединке с британцем Макси Хьюзом (21−5−2, 4 КО), он какое-то время был недоступен для общественности. В интервью корреспонденту Vesti.kz Коточигов рассказал о причинах неудачи и главной ошибке.

— Как ты себя чувствуешь после поражения? Бой был сложным для тебя?

— После боя чувствую себя хорошо, никаких травм не получал, со здоровьем все в порядке. Этот бой был самым важным испытанием в моей карьере, и очень печально, что я потерял титул WBC International.

— Чувствуешь ли ты поддержку от близких?

— Очень сильно чувствую поддержку от близких мне людей и от болельщиков тоже. Они мне пишут много теплых слов, и это мне очень помогло после боя. Я не стал унывать и принял эту неудачу как реальность.

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 — Ты был непобедим 12 боев подряд, теперь первый проигрыш на счету. Это цифра для тебя создает психологическую сложность?

— Неприятно, конечно, что имеется одно поражение в графе. Сейчас мне ни сколько не больно и не сложно. Я отношусь к этому нормально. Потому что это спорт, и никто от этого не застрахован. Ты на таком уровне можешь в любой момент проиграть или выиграть. Я себя морально не поддавливаю, а только буду искать плюсы от этого боя. Унывать и грызть себя из внутри — это почти что закопать себя в могилу. Мне сейчас нужно быть сильным и не падать духом.

— Ты сразу после боя остался там и провел отдых с семьей. Это помогло тебе восстановится?

— Моя семья прилетела сразу после боя, и поддержка жены тоже сыграла важную роль. Они были в Таразе, когда я готовился к бою в Алматы. Долго не видел их и соскучился. После боя я забыл про бокс и хорошо отдохнул с семьей. Это тоже помогает мне вернуться в нормальную жизнь после поражения.

— Виктор, какая твоя сама главная ошибка в этом бою? Ты искал какие-то оправдания для себя?

— Думаю, главная моя ошибка — то, что я перетренировался во время подготовки. Плюс не смог прилететь за ранее в Дубай и поэтому сложно было адаптироваться к местному климату сразу. У меня между боями пауза была всего полтора месяца и данный факт тоже играет роль. Сейчас можно найти хоть тысячу причин и оправданий для своей неудачи. Если спортсмен поверит в эту ложь сам, то неуверенность тебя будет преследовать всю жизнь. Важно не сжирать себя изнутри, а делать правильные выводы из поражения.

— Хьюз умело защищался и хорошо атаковал. Но мы не смогли увидеть прежнего холоднокровного Виктора в этом бою. Почему?

— Я сразу посмотрел после боя видео поединка и точно заметил свои допущенные ошибки. В этот вечер я был сам не свой, был слаб, не успевал за таймингом соперника, не видел его ударов. По ходу поединка я чувствовал себя не в лучшей форме. Буду анализировать, поработаю над ошибкой и вернусь на ринг другим боксером. Сейчас просто отдыхаю.

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 — Ты был в нокдауне. Может это повлияло на исход всего боя?

— Считаю, что в любом положение я отбоксировал достойно. Я не считаю, что это был поединок, где я проиграл всухую по всем параметрам. В этот день мой соперник был лучше подготовлен и хорошо настроен. Жажда к победе была у нас обоих, но в результате Хьюз был достойнее.

— Как думаешь, может нужно было более обдуманно подходить к выбору соперника?

— Когда мне предложили в качестве соперника Макси Хьюза, я согласился сразу, так как никогда не позволял себе избегать боя. Я воин бокса и должен выходить на ринг делать свою работу. Провести защиту чемпионского пояса был обязан по контракту, по этому искать причины поражения в выборе соперника думаю глупо.

— Ты после потери титула опустился в рейтинге, насколько сложно для тебя вернуться на прежний уровень? Хотел бы ли ты реванша?

— Я очень хочу реванша с Хьюзом, но мы это еще не обсуждали. Я не повредил свой статус, а также чемпионский настрой. Поражение никак не влияет на мой имидж, ведь рейтинги — это всего лишь цифры и статистика. Главное не потерять свой аппетит к боксу и жажду стать чемпионом мира. Все великие боксеры падали, проигрывали и снова возвращались. Если ты так смог, значит ты уже победитель и силен духом. В боксе это важнее всего!

— Ходят слухи о том что после этого проигрыша МТК Kazakhstan желает тебя исключить из команды. Какие у вас сейчас отношения?

— Отношение с МТК Kazakhstan не изменилось и после моего поражения. Они меня всегда поддерживали, и даже не было разговора о расторжении контракта. Мы как команда вместе идем к чемпионским титулам.

— Кто тебя готовил к этому бою? Может нужно уже искать тренера с зарубежным опытом?

— Я готовился у Каната Алтаева в Алматы, спарринги проводил с ребятами МТК. Подготовку прошел хорошую, а вот насчет переутомления это уже другой вопрос. Мы же не железные люди, организм тоже капризничает. Теперь понимаю важность профессиональной командной работы на пути к большим боям.

— Когда ты вернешься на ринг?

— Сейчас я хочу временно забыть о боксе, отдохнуть и восстановиться. После уже буду думать о дальнейших планах. Однозначно в моей тренировочной программе много чего изменится, и будем работать над новой стратегией. Я потерпел неудачу, но не упал, у меня хватит сил вернуться и снова начать побеждать!

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Напомним, Коточигов уступил по итогам десяти раундов. Поединок состоялся на шоу в Дубае.

Серик Ноян  .

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