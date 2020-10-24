«Был сам не свой, не видел его ударов!» Казахстанец прокомментировал первое поражение в карьере и потерю пояса WBC

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12−1, 5 КО) прокомментировал свое первое поражение в карьере. Потеряв титул чемпиона WBC International в легком весе в поединке с британцем Макси Хьюзом (21−5−2, 4 КО), он какое-то время был недоступен для общественности. В интервью корреспонденту Vesti.kz Коточигов рассказал о причинах неудачи и главной ошибке.

— Как ты себя чувствуешь после поражения? Бой был сложным для тебя?

— После боя чувствую себя хорошо, никаких травм не получал, со здоровьем все в порядке. Этот бой был самым важным испытанием в моей карьере, и очень печально, что я потерял титул WBC International.

— Чувствуешь ли ты поддержку от близких?

— Очень сильно чувствую поддержку от близких мне людей и от болельщиков тоже. Они мне пишут много теплых слов, и это мне очень помогло после боя. Я не стал унывать и принял эту неудачу как реальность.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGroI3jjR7h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Viktor Kotochigov (@viktor.boxerkz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-23T09:51:55+00:00">23 Окт 2020 в 2:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты был непобедим 12 боев подряд, теперь первый проигрыш на счету. Это цифра для тебя создает психологическую сложность?

— Неприятно, конечно, что имеется одно поражение в графе. Сейчас мне ни сколько не больно и не сложно. Я отношусь к этому нормально. Потому что это спорт, и никто от этого не застрахован. Ты на таком уровне можешь в любой момент проиграть или выиграть. Я себя морально не поддавливаю, а только буду искать плюсы от этого боя. Унывать и грызть себя из внутри — это почти что закопать себя в могилу. Мне сейчас нужно быть сильным и не падать духом.

— Ты сразу после боя остался там и провел отдых с семьей. Это помогло тебе восстановится?

— Моя семья прилетела сразу после боя, и поддержка жены тоже сыграла важную роль. Они были в Таразе, когда я готовился к бою в Алматы. Долго не видел их и соскучился. После боя я забыл про бокс и хорошо отдохнул с семьей. Это тоже помогает мне вернуться в нормальную жизнь после поражения.

— Виктор, какая твоя сама главная ошибка в этом бою? Ты искал какие-то оправдания для себя?

— Думаю, главная моя ошибка — то, что я перетренировался во время подготовки. Плюс не смог прилететь за ранее в Дубай и поэтому сложно было адаптироваться к местному климату сразу. У меня между боями пауза была всего полтора месяца и данный факт тоже играет роль. Сейчас можно найти хоть тысячу причин и оправданий для своей неудачи. Если спортсмен поверит в эту ложь сам, то неуверенность тебя будет преследовать всю жизнь. Важно не сжирать себя изнутри, а делать правильные выводы из поражения.

— Хьюз умело защищался и хорошо атаковал. Но мы не смогли увидеть прежнего холоднокровного Виктора в этом бою. Почему?

— Я сразу посмотрел после боя видео поединка и точно заметил свои допущенные ошибки. В этот вечер я был сам не свой, был слаб, не успевал за таймингом соперника, не видел его ударов. По ходу поединка я чувствовал себя не в лучшей форме. Буду анализировать, поработаю над ошибкой и вернусь на ринг другим боксером. Сейчас просто отдыхаю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEn-vWfj9x9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEn-vWfj9x9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEn-vWfj9x9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Viktor Kotochigov (@viktor.boxerkz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-02T06:49:39+00:00">1 Сен 2020 в 11:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты был в нокдауне. Может это повлияло на исход всего боя?

— Считаю, что в любом положение я отбоксировал достойно. Я не считаю, что это был поединок, где я проиграл всухую по всем параметрам. В этот день мой соперник был лучше подготовлен и хорошо настроен. Жажда к победе была у нас обоих, но в результате Хьюз был достойнее.

— Как думаешь, может нужно было более обдуманно подходить к выбору соперника?

— Когда мне предложили в качестве соперника Макси Хьюза, я согласился сразу, так как никогда не позволял себе избегать боя. Я воин бокса и должен выходить на ринг делать свою работу. Провести защиту чемпионского пояса был обязан по контракту, по этому искать причины поражения в выборе соперника думаю глупо.

— Ты после потери титула опустился в рейтинге, насколько сложно для тебя вернуться на прежний уровень? Хотел бы ли ты реванша?

— Я очень хочу реванша с Хьюзом, но мы это еще не обсуждали. Я не повредил свой статус, а также чемпионский настрой. Поражение никак не влияет на мой имидж, ведь рейтинги — это всего лишь цифры и статистика. Главное не потерять свой аппетит к боксу и жажду стать чемпионом мира. Все великие боксеры падали, проигрывали и снова возвращались. Если ты так смог, значит ты уже победитель и силен духом. В боксе это важнее всего!

— Ходят слухи о том что после этого проигрыша МТК Kazakhstan желает тебя исключить из команды. Какие у вас сейчас отношения?

— Отношение с МТК Kazakhstan не изменилось и после моего поражения. Они меня всегда поддерживали, и даже не было разговора о расторжении контракта. Мы как команда вместе идем к чемпионским титулам.

— Кто тебя готовил к этому бою? Может нужно уже искать тренера с зарубежным опытом?

— Я готовился у Каната Алтаева в Алматы, спарринги проводил с ребятами МТК. Подготовку прошел хорошую, а вот насчет переутомления это уже другой вопрос. Мы же не железные люди, организм тоже капризничает. Теперь понимаю важность профессиональной командной работы на пути к большим боям.

— Когда ты вернешься на ринг?

— Сейчас я хочу временно забыть о боксе, отдохнуть и восстановиться. После уже буду думать о дальнейших планах. Однозначно в моей тренировочной программе много чего изменится, и будем работать над новой стратегией. Я потерпел неудачу, но не упал, у меня хватит сил вернуться и снова начать побеждать!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CD8Tla0DWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CD8Tla0DWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CD8Tla0DWPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Viktor Kotochigov (@viktor.boxerkz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-16T07:45:13+00:00">16 Авг 2020 в 12:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Коточигов уступил по итогам десяти раундов. Поединок состоялся на шоу в Дубае.