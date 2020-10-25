Липинец: Очень удивился решению судей, я выиграл бой у Клейтона
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Василий
Бой за временный пояс IBF в полусреднем весе между Липинцом и Клейтоном завершился вничью, при этом один из судей отдал победу канадцу — 115:113.
«Я очень недоволен собой — я не выполнял план, не работал так, как нужно, не поджимал, не проводил комбинации, на ногах плохо двигался.
«Клейтон удивил скоростью, это шустрый парень, у него быстрый джеб. Мы думали, что он будет тяжелым и будет идти вперед драться, а он начал бегать от меня, — продолжил боксер. — Надеюсь, через