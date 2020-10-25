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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Липинец: Очень удивился решению судей, я выиграл бой у Клейтона

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Сергей Липинец заявил РИА Новости, что очень удивлен судейскому решению, так как убежден в своей победе над канадцем Кастио Клейтоном.

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Источник: AFP 2020

Бой за временный пояс IBF в полусреднем весе между Липинцом и Клейтоном завершился вничью, при этом один из судей отдал победу канадцу — 115:113.

«Я очень недоволен собой — я не выполнял план, не работал так, как нужно, не поджимал, не проводил комбинации, на ногах плохо двигался. Почему-то было ощущение, что руки окаменели, а тело забилось. Но я считаю, что выиграл бой — где-то восемь раундов были за мной. Я очень удивился судейским решениям. Я считал, что веду бой, что, в принципе, и было. Тогда давайте Василию Ломаченко хотя бы ничью дадим в поединке с Теофимо Лопесом», — сказал Липинец по телефону.

«Клейтон удивил скоростью, это шустрый парень, у него быстрый джеб. Мы думали, что он будет тяжелым и будет идти вперед драться, а он начал бегать от меня, — продолжил боксер. — Надеюсь, через три-четыре месяца проведу поединок. Сейчас у меня был долгий простой, смена соперников, переносы турнира. Это все-таки влияет на подготовку. Надеюсь, что мне дадут хорошего соперника. С Клейтоном я бы с удовольствием еще раз встретился».

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