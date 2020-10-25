Липинец: Очень удивился решению судей, я выиграл бой у Клейтона

Бой за временный пояс IBF в полусреднем весе между Липинцом и Клейтоном завершился вничью, при этом один из судей отдал победу канадцу — 115:113.

«Я очень недоволен собой — я не выполнял план, не работал так, как нужно, не поджимал, не проводил комбинации, на ногах плохо двигался. Почему-то было ощущение, что руки окаменели, а тело забилось. Но я считаю, что выиграл бой — где-то восемь раундов были за мной. Я очень удивился судейским решениям. Я считал, что веду бой, что, в принципе, и было. Тогда давайте Василию Ломаченко хотя бы ничью дадим в поединке с Теофимо Лопесом», — сказал Липинец по телефону.