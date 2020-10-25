Бой Головкина за титул чемпиона мира перенесен. Названа причина

«Мы получили информацию прямо из лагеря Головкина, что бой может состояться в конце декабря или не позднее середины января. Но мы уже несколько раз слышали такие заверения. Это драматическая ситуация в первую очередь для боксера, но также и для тренеров и промоутеров, потому что мы все это организовываем и финансируем, и мы все еще ждем финальной даты. Я знаю, что Камил вкладывает все свои силы в тренировки каждый день, и он переживает по этому поводу», — цитирует функционера RingPolska.