Бой Головкина за титул чемпиона мира перенесен. Названа причина
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) вновь откладывается.
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) вновь откладывается.
Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.
«Мы получили информацию прямо из лагеря Головкина, что бой может состояться в конце декабря или не позднее середины января. Но мы уже несколько раз слышали такие заверения. Это драматическая ситуация в первую очередь для боксера, но также и для тренеров и промоутеров, потому что мы все это организовываем и финансируем, и мы все еще ждем финальной даты. Я знаю, что Камил вкладывает все свои силы в тренировки каждый день, и он переживает по этому поводу», — цитирует функционера RingPolska.
«Не исключено, что это связано с тем, что с декабря в США можно будет устраивать шоу с участием зрителей. Во всяком случае промоутер Top Rank Боб Арум работает над таким решением и новым протоколом безопасности», — пишет издание.
Изначально возвращение GGG планировалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень,
В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в