«У каждого есть план, пока…». Шеремета процитировал Тайсона перед титульным боем с Головкиным
Поединок должен состояться не позднее середины января.
Поединок должен состояться не позднее середины января.
Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) процитировал в соцсети известного американского боксера Майка Тайсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«У каждого из нас есть план, пока нас не атакуют…» — написал боец на своей странице в Instagram.
Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Шереметы (21−0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.
В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в