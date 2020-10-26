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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

«У каждого есть план, пока…». Шеремета процитировал Тайсона перед титульным боем с Головкиным

Поединок должен состояться не позднее середины января.

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Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) процитировал в соцсети известного американского боксера Майка Тайсона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«У каждого из нас есть план, пока нас не атакуют…» — написал боец на своей странице в Instagram.

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Ожидалось, что в ноябре в США Головкин проведет бой против обязательного претендента Шереметы (21−0, 5 КО). Однако промоутер польского боксера Анджей Василевски заявил о переносе поединка.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

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