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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WBC подготовил специальный пояс к поединку Майка Тайсона и Роя Джонса

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс к показательному бою между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем аккаунте в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Журналист разместил фотографию пояса, на котором нанесена надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Пояс носит название WBC Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»).

Также отмечается, что во время боя будет использоваться дистанционная система подсчета очков WBC. В качестве судей выступят три чемпиона. Каждый раунд будет оцениваться, результаты будут объявляться. Атлетическая комиссия штата Калифорния будет контролировать проведение боя. Оба боксера согласились участвовать в программе Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября в Калифорнии.

Тайсон в конце апреля сообщил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Всего на счету боксера, имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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