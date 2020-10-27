Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Аякс
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умар Кремлев выдвинул свою кандидатуру на пост главы AIBA

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Проведение внеочередного конгресса AIBA, на котором рассмотрят принятие новой конституции организации и состоятся выборы президента, запланировано на 12—13 декабря. Кремлев входит в исполком AIBA и занимает должность председателя комиссии по маркетингу. Исполняющим обязанности главы AIBA является Мухамед Мустасан.

«Я иду на выборы на пост главы AIBA. Я хочу ее возглавить не для того, чтобы просто управлять, а для того, чтобы она работала в интересах спорта, спортсменов, тренеров. Я не могу стоять в стороне и смотреть за происходящим в AIBA. Я иду на выборы от боли в сердце из-за того, что продолжительное время ничего не двигается. Многие международные федерации доверяют мне, как и я им. Я принял решение баллотироваться на пост главы AIBA. Я не сомневаюсь, что выберут меня», — сказал Кремлев на пресс-конференции.

В середине октября Федерации бокса Украины, Сербии, Колумбии, Парагвая и Соломоновых Островов направили письма в поддержку кандидатуры Кремлева, если тот решит баллотироваться на пост президента AIBA.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Как «Локомотиву» не опозориться в матче с «Баварией»
ПСЖ заинтересован в услугах главного тренера «Реала» Зидана
Победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере аннулированы
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Хабиб объявил, что поднялся на 1-е место в сводном рейтинге UFC
Павел Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
Российская биатлонистка пояснила решение уйти в сборную Молдавии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь