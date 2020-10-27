Умар Кремлев выдвинул свою кандидатуру на пост главы AIBA

«Я иду на выборы на пост главы AIBA. Я хочу ее возглавить не для того, чтобы просто управлять, а для того, чтобы она работала в интересах спорта, спортсменов, тренеров. Я не могу стоять в стороне и смотреть за происходящим в AIBA. Я иду на выборы от боли в сердце из-за того, что продолжительное время ничего не двигается. Многие международные федерации доверяют мне, как и я им. Я принял решение баллотироваться на пост главы AIBA. Я не сомневаюсь, что выберут меня», — сказал Кремлев на пресс-конференции.