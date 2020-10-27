Умар Кремлев выдвинул свою кандидатуру на пост главы AIBA
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Василий
Проведение внеочередного конгресса AIBA, на котором рассмотрят принятие новой конституции организации и состоятся выборы президента, запланировано на
«Я иду на выборы на пост главы AIBA. Я хочу ее возглавить не для того, чтобы просто управлять, а для того, чтобы она работала в интересах спорта, спортсменов, тренеров. Я не могу стоять в стороне и смотреть за происходящим в AIBA. Я иду на выборы от боли в сердце
В середине октября Федерации бокса Украины, Сербии, Колумбии, Парагвая и Соломоновых Островов направили письма в поддержку кандидатуры Кремлева, если тот решит баллотироваться на пост президента AIBA.