Супертяжело в бою: Гассиева и Усика ждут трудные поединки

В Сочи в ближайшую субботу, 31 октября, состоится большой боксерский турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера за пояс WBA International сойдутся россиянин Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери. В карде зрители увидят еще десять поединков, среди которых выделяются противостояния Эдгара Гукасяна и Эммануэля Амоса (до 68 кг), а также Павла Силягина и Вячеслава Барсукова (до 78 кг).

А в Англии в ночь с 31 октября на 1 ноября состоится еще одно топовое боксинг-шоу. Украинец Александр Усик будет защищать статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе против британца Дерека Чисоры.

Видео Мурат Гассиев проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии

Самые зрелищные бои сочинского турнира, а также поединки Гассиев — Сефери и Усик — Чисора можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Долгожданный выход Гассиева

Последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил Александру Усику, который в итоге стал победителем Суперсерии и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мурат потерял титулы чемпиона мира (по версиям IBF и WBA) и остался без боев более чем на два года.

Всё это время его преследовали травмы и конфликт с менеджментом (в итоге спортсмен поменял промоутера), несколько запланированных поединков пришлось перенести. В общем, Мурату откровенно не везло. За этот же период Федор Чудинов провел пять боев, а Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол — по четыре.

Мурат Гассиев против Александра Усика, 21 июля 2018 года | Источник: Известия

В Сочи у Гассиева есть хорошая возможность перезапустить карьеру, но легкой прогулки в поединке с Сефери явно ждать не стоит. Изначально Мурат готовился к бою с Кевином Джонсоном и только в середине октября узнал, что с американцем он драться не будет: тот не смог вылететь в Россию из-за проблем с алиментами. Джонсону нашли замену в лице Сефера Сефери (24 победы, три поражения, одна ничья), но и тут невезение: опытный албанец заразился коронавирусом. В итоге вместо Сефери в схватке примет участие его брат — Нури.

Смена противника — не очень хорошая история для бойца. Человек готовится под определенного бойца, делает конкретные наработки, подбирает спарринг-партнеров. А тут за такой короткий срок появляется другой противник. Значит, необходимо быстро менять тактику подготовки. Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский

Не сказать, что это уравнивает шансы. Объективно Гассиев более топовый боксер, но Сефери тоже нельзя назвать мальчиком для битья. К тому же за последние два года Нури провел три боя, одержав две победы. При этом албанец уже давно выступает как тяжеловес, в то время как для Гассиева это будет дебютный поединок в новой весовой категории.

— Никогда нельзя недооценивать соперника, — отметил в беседе с «Известиями» призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. — Уверен, что Мурат и его команда это прекрасно понимают. Сефери — опытный боксер, но я не сомневаюсь в победе Гассиева. Что касается замены соперника, у меня это тоже происходило, и не раз. Да, неприятно, но это бывает, и профессиональные боксеры к подобному должны быть готовы. Смена веса? Это может быть чревато, а с другой стороны — если ты рискуешь и побеждаешь, тем вдвойне слаще победа.

Нури Сефери (слева) против Йожефа Наги

Нури Сефери нечего терять. Он совершенно точно выйдет на бой с Гассиевым раскрепощенным и постарается показать всю свою мощь. А если албанец вдруг почувствует запах крови, то непременно сделает все, чтобы зацепиться за счастливый билет. Йоан Пабло Эрнандес тоже был чемпионом в первом тяжелом весе, не выступал шесть лет, выбрал себе соперника по силам — ну, так ему казалось — и был разбит Кевином Джонсоном. Стоит надеяться, что Мурат не повторит такую ошибку.

Ребята в супертяжелом весе помедленнее, Мурату это будет на руку. Ему будет легче догонять в ближней дистанции. Гассиеву следует сделать основной упор на силу удара и тактически грамотно выстроенный бой. Уверен, что с поединка против Сефери он начнет новую главу своей карьеры. Российский боксер Федор Чудинов

Сефери выступает на профессиональном ринге уже более 20 лет. Свой самый статусный бой Нури провел в январе 2015 года. Тогда в польском Торуне он проиграл по очкам экс-чемпиону мира Кшиштофу Гловацки. До этого поражения он пять лет вел победную серию и даже завладел титулом чемпиона Европы по версии WBO в первом тяжелом весе. У албанца очень сильный удар: из 41 победы на профессиональном ринге 23 Нури одержал нокаутом. Эксперты отмечают и неплохую подвижность боксера.

Если Мурат победит Сефери, то у него уже есть следующий потенциальный соперник. Россиянину бросил вызов известный боксер Джаррелл Миллер. Американец — настоящий большой тяжеловес, выигравший 23 боя из 24 (один завершился вничью). В прошлом году он сорвал поединок с великим Энтони Джошуа, провалив допинг-контроль. Миллер объяснил свой положительный тест на эндуробол приемом препарата для улучшения потенции.

Защита Усика

Бой Мурата Гассиева и Александра Усика стал последним для боксеров в первом тяжелом весе. Теперь они оба супертяжеловесы. И им предстоит выйти на ринг 31 октября. Гассиеву — в Красной Поляне, Усику — в Лондоне против Дерека Чисоры. Украинец постарается защитить статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO в тяжелом весе против грозного соперника.

Дерек Чисора

Чисоре 36 лет, но, похоже, он находится в самом расцвете сил. Британец уверенно выиграл три своих последних поединка у сильных оппонентов: немца Сенада Гаши (по очкам), поляка Артура Шпильку (нокаут во втором раунде) и своего соотечественника Дэвида Прайса (технический нокаут в четвертом раунде). Последний успех принес Чисоре вакантный титул по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе. В случае победы над Усиком промоутер Дерека Эдди Хирн пообещал устроить ему бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Но несмотря на эти планы и тот факт, что Чисора боксирует у себя на родине, фаворитом считается именно Усик. Букмекеры значительно выше оценивают шансы украинца, и это неудивительно. Александр выиграл все 17 боев в своей карьере и уверенно дебютировал в супертяжелом весе. В октябре 2019-го он легко победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.

Александр Усик и Дерек Чисора на предматчевой пресс-конференции в Лондоне | Источник: Reuters

— Думаю, что Усик первые четыре раунда будет присматриваться, изучать соперника, — продолжил Михаил Алоян. — А в пятом-шестом уже возьмет дело в свои руки и уверенно доведет бой до победы. Скорее всего, нокаутом. Все-таки Чисора не тот боксер, который способен доставить проблемы Усику.