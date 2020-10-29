Супертяжело в бою: Гассиева и Усика ждут трудные поединки
Россиянин впервые за два года вернется на ринг в Сочи, а украинец будет биться в Лондоне.
Россиянин впервые за два года вернется на ринг в Сочи, а украинец будет биться в Лондоне.
В Сочи в ближайшую субботу, 31 октября, состоится большой боксерский турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера за пояс WBA International сойдутся россиянин Мурат Гассиев и албанец Нури Сефери. В карде зрители увидят еще десять поединков, среди которых выделяются противостояния Эдгара Гукасяна и Эммануэля Амоса (до 68 кг), а также Павла Силягина и Вячеслава Барсукова (до 78 кг).
А в Англии в ночь с 31 октября на 1 ноября состоится еще одно топовое
Самые зрелищные бои сочинского турнира, а также поединки Гассиев — Сефери и Усик — Чисора можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.
Последний раз Мурат Гассиев выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил Александру Усику, который в итоге стал победителем Суперсерии и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Мурат потерял титулы чемпиона мира (по версиям IBF и WBA) и остался без боев более чем на два года.
Всё это время его преследовали травмы и конфликт с менеджментом (в итоге спортсмен поменял промоутера), несколько запланированных поединков пришлось перенести. В общем, Мурату откровенно не везло. За этот же период Федор Чудинов провел пять боев, а Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол — по четыре.
В Сочи у Гассиева есть хорошая возможность перезапустить карьеру, но легкой прогулки в поединке с Сефери явно ждать не стоит. Изначально Мурат готовился к бою с Кевином Джонсоном и только в середине октября узнал, что с американцем он драться не будет: тот не смог вылететь в Россию
Смена противника — не очень хорошая история для бойца. Человек готовится под определенного бойца, делает конкретные наработки, подбирает
спарринг-партнеров.А тут за такой короткий срок появляется другой противник. Значит, необходимо быстро менять тактику подготовки.
Не сказать, что это уравнивает шансы. Объективно Гассиев более топовый боксер, но Сефери тоже нельзя назвать мальчиком для битья. К тому же за последние два года Нури провел три боя, одержав две победы. При этом албанец уже давно выступает как тяжеловес, в то время как для Гассиева это будет дебютный поединок в новой весовой категории.
— Никогда нельзя недооценивать соперника, — отметил в беседе с «Известиями» призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. — Уверен, что Мурат и его команда это прекрасно понимают. Сефери — опытный боксер, но я не сомневаюсь в победе Гассиева. Что касается замены соперника, у меня это тоже происходило, и не раз. Да, неприятно, но это бывает, и профессиональные боксеры к подобному должны быть готовы. Смена веса? Это может быть чревато, а с другой стороны — если ты рискуешь и побеждаешь, тем вдвойне слаще победа.
Нури Сефери нечего терять. Он совершенно точно выйдет на бой с Гассиевым раскрепощенным и постарается показать всю свою мощь. А если албанец вдруг почувствует запах крови, то непременно сделает все, чтобы зацепиться за счастливый билет. Йоан Пабло Эрнандес тоже был чемпионом в первом тяжелом весе, не выступал шесть лет, выбрал себе соперника по силам — ну, так ему казалось — и был разбит Кевином Джонсоном. Стоит надеяться, что Мурат не повторит такую ошибку.
Ребята в супертяжелом весе помедленнее, Мурату это будет на руку. Ему будет легче догонять в ближней дистанции. Гассиеву следует сделать основной упор на силу удара и тактически грамотно выстроенный бой. Уверен, что с поединка против Сефери он начнет новую главу своей карьеры.
Сефери выступает на профессиональном ринге уже более 20 лет. Свой самый статусный бой Нури провел в январе 2015 года. Тогда в польском Торуне он проиграл по очкам
Если Мурат победит Сефери, то у него уже есть следующий потенциальный соперник. Россиянину бросил вызов известный боксер Джаррелл Миллер. Американец — настоящий большой тяжеловес, выигравший 23 боя из 24 (один завершился вничью). В прошлом году он сорвал поединок с великим Энтони Джошуа, провалив
Бой Мурата Гассиева и Александра Усика стал последним для боксеров в первом тяжелом весе. Теперь они оба супертяжеловесы. И им предстоит выйти на ринг 31 октября. Гассиеву — в Красной Поляне, Усику — в Лондоне против Дерека Чисоры. Украинец постарается защитить статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO в тяжелом весе против грозного соперника.
Чисоре 36 лет, но, похоже, он находится в самом расцвете сил. Британец уверенно выиграл три своих последних поединка у сильных оппонентов: немца Сенада Гаши (по очкам), поляка Артура Шпильку (нокаут во втором раунде) и своего соотечественника Дэвида Прайса (технический нокаут в четвертом раунде). Последний успех принес Чисоре вакантный титул по версии WBO
Но несмотря на эти планы и тот факт, что Чисора боксирует у себя на родине, фаворитом считается именно Усик. Букмекеры значительно выше оценивают шансы украинца, и это неудивительно. Александр выиграл все 17 боев в своей карьере и уверенно дебютировал в супертяжелом весе. В октябре 2019-го он легко победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
— Думаю, что Усик первые четыре раунда будет присматриваться, изучать соперника, — продолжил Михаил Алоян. — А в
Напомним, поединок Усика и Чисоры также покажет телеканал РЕН ТВ. Примерное начало трансляции 00:30, сразу после боя Мурата Гассиева и Нури Сефери.