Боксер Гассиев заявил, что пропустил больше двух лет из-за травм
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал на
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал на
«С последнего боя прошло чуть больше двух лет, очень тяжело так долго не драться, — сказал Гассиев. — Я все время тренировался, за это время сорвалось два боя. Слава богу, все позади, я готов вернуться в ринг».
«Сначала была проблема с плечом. Нанес удар по корпусу соперника и почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, там сказали, что лопнула капсула и собралась в организме жидкость с кровью», — добавил спортсмен.
Гассиев проведет бой против албанца Нури Сефери 31 октября в Сочи. Поединок станет дебютным для россиянина в супертяжелом весе.
На счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.