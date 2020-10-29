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14:51 (мск), источник: ТАСС

Боксер Гассиев заявил, что пропустил больше двух лет из-за травм

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал на пресс-конференции о травмах, из-за которых он пропустил два года.

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Источник: РИА "Новости"

«С последнего боя прошло чуть больше двух лет, очень тяжело так долго не драться, — сказал Гассиев. — Я все время тренировался, за это время сорвалось два боя. Слава богу, все позади, я готов вернуться в ринг».

«Сначала была проблема с плечом. Нанес удар по корпусу соперника и почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, там сказали, что лопнула капсула и собралась в организме жидкость с кровью», — добавил спортсмен.

Гассиев проведет бой против албанца Нури Сефери 31 октября в Сочи. Поединок станет дебютным для россиянина в супертяжелом весе.

На счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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