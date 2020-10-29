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29 октября, источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой за звание чемпиона мира в двух весах

Трансляция начнется утром 1 ноября.

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Источник: AP 2020

Титульный бой между 25-летним американцем Джервонтой Дэвисом (23−0, 22 КО) и 32-летним мексиканцем Лео Санта Крусом (37−1−1, 19 KO) покажет в прямом эфире телеканал «Хабар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Вечер бокса пройдет 31 октября в Сан-Антонио (США) на арене Alamodome, прямая трансляция в Казахстане начнется 1 ноября в 08:00 по времени Нур-Султана.

На кону будут стоять пояса WBA Regular в легком весе до 61,2 килограмма (Дэвис) и WBA Super во втором полулегком весе до 59 килограммов (Крус).

Также в этом вечере бокса регулярный чемпион WBA в первом полусреднем весе Марио Барриос встретится с Райаном Карлом, а бывший чемпион мира в этом весе Реджис Прогрейс проведет поединок против Хуана Эральдеса.

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