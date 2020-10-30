Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
Американские боксеры Рой
Американские боксеры Рой
54-летний Тайсон заверил, что болельщиков ждет «настоящий бой». Джонс солидарен с будущим соперником. «Если вы не верите в это, с вами
Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя пойдет на благотворительность.
Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.