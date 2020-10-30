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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного

Американские боксеры Рой Джонс-младший и Майк Тайсон заявили, что всерьез воспринимают их совместный поединок, несмотря на его статус. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции, сообщает MMA Fighting.

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54-летний Тайсон заверил, что болельщиков ждет «настоящий бой». Джонс солидарен с будущим соперником. «Если вы не верите в это, с вами что-то не так. Да кто выйдет против Майка с мыслями, что ему предстоит всего лишь выставочный поединок? На нас не будет шлемов. Показательный бой? Нет, все будет на самом деле», — добавил американец.

Поединок между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября. Перед именитыми боксерами в ринге дебютирует американский боксер Нэйт Робинсон. Его соперником станет блогер Джейк Пол.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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