Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

54-летний Тайсон заверил, что болельщиков ждет «настоящий бой». Джонс солидарен с будущим соперником. «Если вы не верите в это, с вами что-то не так. Да кто выйдет против Майка с мыслями, что ему предстоит всего лишь выставочный поединок? На нас не будет шлемов. Показательный бой? Нет, все будет на самом деле», — добавил американец.

Поединок между Тайсоном и Джонсом пройдет 28 ноября. Перед именитыми боксерами в ринге дебютирует американский боксер Нэйт Робинсон. Его соперником станет блогер Джейк Пол.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя пойдет на благотворительность.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.