Гассиев: Продолжу тренироваться под руководством Абеля Санчеса
СОЧИ, 30 окт — РИА Новости, Василий
СОЧИ, 30 окт — РИА Новости, Василий
«Конечно, я буду продолжать работать с Санчесом. Мы с ним постоянно на связи. Буквально на днях мы общались: Абель пожелал мне удачи и сказал, что ждет меня в лагере в США», — сказал Гассиев.
Гассиев последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После того поединка россиянин перенес операцию на плече и сменил весовую категорию, но дебют в тяжелом весе несколько раз срывался.