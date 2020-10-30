Гассиев: Продолжу тренироваться под руководством Абеля Санчеса

Экс-чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиев ко всем своим последним поединкам готовился в США под руководством Санчеса. В субботу в Сочи россиянин дебютирует в тяжелом весе в бою против албанца Нури Сефери. К этой встрече боксер готовился в России под руководством своего первого тренера Виталия Сланова, который всегда также принимает участие в подготовке Гассиева.

«Конечно, я буду продолжать работать с Санчесом. Мы с ним постоянно на связи. Буквально на днях мы общались: Абель пожелал мне удачи и сказал, что ждет меня в лагере в США», — сказал Гассиев.