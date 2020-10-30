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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гассиев: Продолжу тренироваться под руководством Абеля Санчеса

СОЧИ, 30 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Мурат Гассиев в интервью РИА Новости сообщил, что продолжит работать с американским тренером Абелем Санчесом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиев ко всем своим последним поединкам готовился в США под руководством Санчеса. В субботу в Сочи россиянин дебютирует в тяжелом весе в бою против албанца Нури Сефери. К этой встрече боксер готовился в России под руководством своего первого тренера Виталия Сланова, который всегда также принимает участие в подготовке Гассиева.

«Конечно, я буду продолжать работать с Санчесом. Мы с ним постоянно на связи. Буквально на днях мы общались: Абель пожелал мне удачи и сказал, что ждет меня в лагере в США», — сказал Гассиев.

Гассиев последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. После того поединка россиянин перенес операцию на плече и сменил весовую категорию, но дебют в тяжелом весе несколько раз срывался.

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