Гассиев — Сефери. Дебют Мурата в супертяжелом весе. Анонс боя
31 октября в Красной Поляне состоится вечер бокса, который возглавит бой между Муратом Гассиевым и Нури Сефери. Этот поединок станет дебютным для Гассиева в супертяжелом весе.
31 октября в Красной Поляне состоится вечер бокса, который возглавит бой между Муратом Гассиевым и Нури Сефери. Этот поединок станет дебютным для Гассиева в супертяжелом весе.
Мурат Гассиев
Возраст: 27 лет. Страна: Россия. Весовая категория: свыше 90,7 кг. Прозвище: Iron. Победы: 26. Поражения: 1. Ничьи: 0.
Нури Сефери
Возраст: 43 года. Страна: Албания. Весовая категория: свыше 90,7 кг. Прозвище: Албанский Тайсон. Победы: 41. Поражения: 8. Ничьи: 0.
Гассиев начал выступать в профессионалах в 17 лет. В 20, когда провел уже 18 боев в профи, уехал тренироваться в США — в зал Абеля Санчеса. В 23 победил раздельным решением судей Дениса Лебедева и стал самым молодым чемпионом мира среди российских боксеров в истории — он завоевал титул IBF в первом тяжелом весе.
Затем Гассиев принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он нокаутировал Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса (у кубинца отобрал титул чемпиона WBA). В финале встретился с чемпионом WBO и WBC Александром Усиком. Украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
После этого боя оба решили перейти в супертяжелый вес. Однако дебют Гассиева затянулся. Он срывался трижды: два раза
«С последнего боя прошло чуть больше двух лет, — сказал Гассиев на
Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли трудности со въездом в Россию. Ему нашли замену в лице недавнего соперника Тайсона Фьюри — Сефера Сефери. Но албанец заразился коронавирусом. В итоге против Мурата выйдет старший брат Сефери — 43-летний Нури по прозвищу Албанский Тайсон.
Сефери дебютировал в профи еще в 1999 году. Был чемпионом Европы по версии WBO. В 2015-м он бился с Кшиштофом Гловацки за то, чтобы стать претендентом на полноценный титул WBO в первом тяжелом весе, но проиграл единогласным решением судей.
У Гассиева очень жесткий удар, но у Сефери крепкая челюсть — за 46 боев он ни разу не побывал в нокауте.
«Для меня это вообще не проблема, я много где выступал, много всего слышал, — сказал албанец в интервью «Известиям». — Меня часто считали аутсайдером поединка, но я побеждал. Причем, зачастую нокаутом. Могу сказать, что Гассиеву точно будет тяжело в субботу вечером.
Телеканал РЕН ТВ покажет три боя основного карда:
Мурат Гассиев (Россия) vs Нури Сефери (Албания);.
Эдгар Гукасян (Россия) vs Ариэль Эстебан Бракамонте (Танзания);.
Арслан Яллыев (Россия) vs Ариэль Эстебан (Аргентина). ]
Начало прямой трансляции — 21:55 мск.
Бои предварительного карда стартуют в 18:10 мск.