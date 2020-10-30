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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гассиев — Сефери. Дебют Мурата в супертяжелом весе. Анонс боя

31 октября в Красной Поляне состоится вечер бокса, который возглавит бой между Муратом Гассиевым и Нури Сефери. Этот поединок станет дебютным для Гассиева в супертяжелом весе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мурат Гассиев
Возраст: 27 лет. Страна: Россия. Весовая категория: свыше 90,7 кг. Прозвище: Iron. Победы: 26. Поражения: 1. Ничьи: 0.

Нури Сефери
Возраст: 43 года. Страна: Албания. Весовая категория: свыше 90,7 кг. Прозвище: Албанский Тайсон. Победы: 41. Поражения: 8. Ничьи: 0.

Гассиев

Гассиев начал выступать в профессионалах в 17 лет. В 20, когда провел уже 18 боев в профи, уехал тренироваться в США — в зал Абеля Санчеса. В 23 победил раздельным решением судей Дениса Лебедева и стал самым молодым чемпионом мира среди российских боксеров в истории — он завоевал титул IBF в первом тяжелом весе.

Затем Гассиев принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он нокаутировал Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса (у кубинца отобрал титул чемпиона WBA). В финале встретился с чемпионом WBO и WBC Александром Усиком. Украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

После этого боя оба решили перейти в супертяжелый вес. Однако дебют Гассиева затянулся. Он срывался трижды: два раза из-за травм у Мурата, один раз из-за того, что боксер не сумел подготовиться к бою как следует. Сейчас с осетинским спортсменом все в порядке.

«С последнего боя прошло чуть больше двух лет, — сказал Гассиев на пресс-конференции в четверг. — Очень тяжело так долго не драться. Я все время тренировался. Слава Богу, все позади, я готов вернуться в ринг».

Сефери

Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли трудности со въездом в Россию. Ему нашли замену в лице недавнего соперника Тайсона Фьюри — Сефера Сефери. Но албанец заразился коронавирусом. В итоге против Мурата выйдет старший брат Сефери — 43-летний Нури по прозвищу Албанский Тайсон.

Сефери дебютировал в профи еще в 1999 году. Был чемпионом Европы по версии WBO. В 2015-м он бился с Кшиштофом Гловацки за то, чтобы стать претендентом на полноценный титул WBO в первом тяжелом весе, но проиграл единогласным решением судей.

У Гассиева очень жесткий удар, но у Сефери крепкая челюсть — за 46 боев он ни разу не побывал в нокауте.

«Для меня это вообще не проблема, я много где выступал, много всего слышал, — сказал албанец в интервью «Известиям». — Меня часто считали аутсайдером поединка, но я побеждал. Причем, зачастую нокаутом. Могу сказать, что Гассиеву точно будет тяжело в субботу вечером.

Трансляция

Телеканал РЕН ТВ покажет три боя основного карда:

Мурат Гассиев (Россия) vs Нури Сефери (Албания);.

Эдгар Гукасян (Россия) vs Ариэль Эстебан Бракамонте (Танзания);.

Арслан Яллыев (Россия) vs Ариэль Эстебан (Аргентина). ]

Начало прямой трансляции — 21:55 мск.

Бои предварительного карда стартуют в 18:10 мск.

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