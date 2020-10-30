Мурат Гассиев: Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

31 октября в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Сочи состоится масштабный боксерский турнир. В главном бою вечера экс-чемпион мира в крузервейте по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев (26−1) проведет дебютный поединок в супертяжелом весе за пояс WBA International.

В соперниках у Железного Осетина 43-летний албанец Нури Сефери (41−9). Он провел на профессиональном ринге более 20 лет, 23 из 41 победы одержал нокаутом. Для Гассиева этот бой — первый за почти два с половиной года. В последний раз он выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии Александру Усику, который тогда стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Теперь Мурат полон мотивации перезапустить карьеру.

Гассиев и Сефери уже находятся в Сочи. На ринг они выйдут в субботу, а в четверг провели традиционную пресс-конференцию и дуэль взглядов. На пятницу запланировано контрольное взвешивание спортсменов. Сам бой, а также еще два поединка основного карда эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, выступающий в роли главного организатора турнира.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

За два дня до боя Гассиев дал интервью МИЦ «Известия».

— Мурат, расскажите, с кем вы проводили спарринги перед этим боем?

— Об этом нельзя рассказывать. Скажу лишь, что в основном это были наши российские ребята, один боксер приехал из Белоруссии. Хотели привезти спарринг-партнеров из США или Европы, но это было очень сложно. У кого-то были трудности с визой, кто-то боялся заразиться коронавирусом. Тем не менее, мы хорошо поработали.

— У вас есть желание быстро закончить этот бой нокаутом или после долгой паузы хочется побольше подвигаться, прочувствовать соперника, вновь ощутить дух профессионального бокса?

— Я ставлю перед собой только одну задачу — победить. А получится это у меня сделать в первом, втором, шестом раунде или в последнем — не столь важно. Самое главное выполнить план на бой, который поставила передо мной команда. Если получится закончить все быстро, то это хорошо. Если бой продлится всю дистанцию — тоже хорошо. Главное добиться победы.

— Чувствуете ли вы разницу после того, как перешли в супертяжелый вес? Возможно, удары стали мощнее?

— Мы с тренером работаем на лапах, и он говорит, что сила чуть-чуть прибавилась. Чуть потяжелее стал удар. А так не чувствую особой разницы. Когда я еще дрался в первом тяжелом весе, то часто проводил спарринги с супертяжами. Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника: наверное, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя.

— Вы приходите в новую для себя категорию с большим амбициями? Хотите стать чемпионом мира в супертяжелом весе?

— Конечно, мечта любого спортсмена стать чемпионом мира. Я — не исключение. Сейчас полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Сефери в Сочи, а так, моя основная цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас великое время для тяжелого веса. Много отличных бойцов, настоящих чемпионов. И, конечно, я хочу побороться со всеми.

— И вы считаете, что у вас все для этого есть?

— Для начала надо выиграть свой бой 31 октября, а дальше будет видно.

— Во время пресс-конференции и дуэли взглядов вы проявили максимальное уважение к сопернику. Даже сделали совместное фото на память. Вы всегда так спокойны перед поединком или бывали моменты, когда сильно злились на оппонента?

— Я не сторонник словесных перепалок, каких-то толчков, скандалов. Мы — спортсмены, и на мой взгляд, у нас должно быть уважение к друг другу до боя, во время боя и после его окончания. Не стоит забывать, что на нас смотрят много молодых людей, которые берут с нас пример. Что касается Нури, то у меня нет к нему личной неприязни. Что я чувствовал по отношению к Кшиштофу Влодарчику (чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF (2006—2007), по версии WBC (2010—2014). — «Известия»)? Все было нормально, мы пожали руки после боя и пожелали друг другу удачи (Гассиев выиграл нокаутом в третьем раунде в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. — «Известия»).

— Ваш тренер говорил обратное… Что команда поляка вас жестко провоцировала…

— Честно, я не обращал на это внимание. Я постоянно был в номере, выходил только поесть, на тренировки ездил на отдельной машине. Моя команда видела все это, но мне ничего не передавали.

— Подготовка к бою с Сефери чем-то отличалась от подготовки к вашим другим поединкам?

— Ничего не менялось. Все было также, как обычно. Мы бегали, занимались на мешках, на лапах, проводили спарринги, подкачивались, работали над координацией, передвижением ног, скоростью, реакцией…

— Что для вас самое тяжелое в боксе?