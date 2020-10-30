Мурат Гассиев: Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
Российский боксер в интервью «Известиям» — о возобновлении карьеры и предстоящем бое с Нури Сефери.
Российский боксер в интервью «Известиям» — о возобновлении карьеры и предстоящем бое с Нури Сефери.
31 октября в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Сочи состоится масштабный боксерский турнир. В главном бою вечера
В соперниках у Железного Осетина 43-летний албанец Нури Сефери (41−9). Он провел на профессиональном ринге более 20 лет, 23 из 41 победы одержал нокаутом. Для Гассиева этот бой — первый за почти два с половиной года. В последний раз он выходил на ринг 21 июля 2018 года. В московском «Олимпийском» он уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии Александру Усику, который тогда стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Теперь Мурат полон мотивации перезапустить карьеру.
Гассиев и Сефери уже находятся в Сочи. На ринг они выйдут в субботу, а в четверг провели традиционную
Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.
За два дня до боя Гассиев дал интервью МИЦ «Известия».
— Мурат, расскажите, с кем вы проводили спарринги перед этим боем?
— Об этом нельзя рассказывать. Скажу лишь, что в основном это были наши российские ребята, один боксер приехал из Белоруссии. Хотели привезти
— У вас есть желание быстро закончить этот бой нокаутом или после долгой паузы хочется побольше подвигаться, прочувствовать соперника, вновь ощутить дух профессионального бокса?
— Я ставлю перед собой только одну задачу — победить. А получится это у меня сделать в первом, втором, шестом раунде или в последнем — не столь важно. Самое главное выполнить план на бой, который поставила передо мной команда. Если получится закончить все быстро, то это хорошо. Если бой продлится всю дистанцию — тоже хорошо. Главное добиться победы.
— Чувствуете ли вы разницу после того, как перешли в супертяжелый вес? Возможно, удары стали мощнее?
— Мы с тренером работаем на лапах, и он говорит, что сила
— Вы приходите в новую для себя категорию с большим амбициями? Хотите стать чемпионом мира в супертяжелом весе?
— Конечно, мечта любого спортсмена стать чемпионом мира. Я — не исключение. Сейчас полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Сефери в Сочи, а так, моя основная цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас великое время для тяжелого веса. Много отличных бойцов, настоящих чемпионов. И, конечно, я хочу побороться со всеми.
— И вы считаете, что у вас все для этого есть?
— Для начала надо выиграть свой бой 31 октября, а дальше будет видно.
— Во время
— Я не сторонник словесных перепалок,
— Ваш тренер говорил обратное… Что команда поляка вас жестко провоцировала…
— Честно, я не обращал на это внимание. Я постоянно был в номере, выходил только поесть, на тренировки ездил на отдельной машине. Моя команда видела все это, но мне ничего не передавали.
— Подготовка к бою с Сефери
— Ничего не менялось. Все было также, как обычно. Мы бегали, занимались на мешках, на лапах, проводили спарринги, подкачивались, работали над координацией, передвижением ног, скоростью, реакцией…
— Что для вас самое тяжелое в боксе?
— Это ждать, ждать, ждать, не проводить бои. Бокс — моя жизнь. Мое сердце в боксе. Без бокса — ужасное время для меня. Сейчас я очень счастлив: у меня есть оппонент, у меня есть дата, и все мои мысли — о 31 октября.