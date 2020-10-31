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00:36 (мск), источник: Известия

Боксер Пашалиев госпитализирован после боя в Москве

Российский боксер Тимур Пашалиев был госпитализирован с травмой головы после нокаута во время поединка, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 30 октября.

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Источник: Известия

В рамках боксерского вечера RCC Boxing Promotions в спорткомплексе «Олимпийский» прошли несколько боев, одним из главный событий считалась встреча спортсменов Василия Войцеховского и Тимура Пашалиева. Оба бойца провели по три поединка на профессиональном ринге.

В третьем раунде Пашалиев пропустил мощнейший удар и оказался в глубоком нокауте, его пришлось экстренно госпитализировать. Информации о его состоянии пока нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле прошлого года российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд после поединка с Субриэлем Матиасом. Спортсмена госпитализировали и диагностировали отек мозга. Несмотря на проведенную трепанацию черепа, спасти его не удалось.

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