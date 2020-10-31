Боксер Пашалиев госпитализирован после боя в Москве

В рамках боксерского вечера RCC Boxing Promotions в спорткомплексе «Олимпийский» прошли несколько боев, одним из главный событий считалась встреча спортсменов Василия Войцеховского и Тимура Пашалиева. Оба бойца провели по три поединка на профессиональном ринге.

В третьем раунде Пашалиев пропустил мощнейший удар и оказался в глубоком нокауте, его пришлось экстренно госпитализировать. Информации о его состоянии пока нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6E23EovLeRY?start=18567" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.