Боксер Гассиев проведет в субботу первый бой после двухлетнего перерыва
ТАСС, 31 октября. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев проведет в субботу бой против албанца Нури Сефери в Сочи.
ТАСС, 31 октября. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев проведет в субботу бой против албанца Нури Сефери в Сочи.
Гассиев вернется в ринг после более чем двухлетнего перерыва. Последним поединком для россиянина был бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика в июле 2018 года, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей. После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.
Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами,
Нури Сефери уже прибыл в Сочи и прошел церемонию взвешивания, он утвержден в качестве соперника 27-летнего россиянина. Несмотря на то что албанец выступает в первом тяжелом весе, бой состоится в супертяжелой весовой категории.
На счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. В активе 41-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и девять поражений.