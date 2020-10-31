Боксер Гассиев проведет в субботу первый бой после двухлетнего перерыва

Гассиев вернется в ринг после более чем двухлетнего перерыва. Последним поединком для россиянина был бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика в июле 2018 года, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей. После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.

Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами, из-за которых американский спортсмен не сумел вылететь в Россию. Заменить его должен был брат Нури Сефери Сефер Сефери, однако ему помешал коронавирус.

Нури Сефери уже прибыл в Сочи и прошел церемонию взвешивания, он утвержден в качестве соперника 27-летнего россиянина. Несмотря на то что албанец выступает в первом тяжелом весе, бой состоится в супертяжелой весовой категории.