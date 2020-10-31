Фируза Шарипова решением победила сербку на турнире в Москве
Ранее она побила соперницу из Танзании.
Ранее она побила соперницу из Танзании.
Казахстанка Фируза Шарипова, выступающая в легкой весовой категории, одержала победу над Сарой Марьянович из Сербии на прошедшем в Москве боксерском турнире «Держись и бей», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел все отведенные восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу Шариповой.
До этого казахстанка победила танзанийку Хэппи Дауди. Их бой состоялся в рамках вечера бокса в Казани и был рассчитан на десять раундов (по две минуты), но завершился досрочно.