Фируза Шарипова решением победила сербку на турнире в Москве

Казахстанка Фируза Шарипова, выступающая в легкой весовой категории, одержала победу над Сарой Марьянович из Сербии на прошедшем в Москве боксерском турнире «Держись и бей», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел все отведенные восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу Шариповой.

До этого казахстанка победила танзанийку Хэппи Дауди. Их бой состоялся в рамках вечера бокса в Казани и был рассчитан на десять раундов (по две минуты), но завершился досрочно.