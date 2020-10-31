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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Алимханулы из Узбекистана выиграл нокаутом пятый бой

Поединок состоялся в США.

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Узбекский проспект второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Бектемир Меликузиев (6−0, 5 KO) одержал досрочную победу в поединке против мексиканца Алана Кампы (17−6, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Индио (штат Калифорния, США) и должен был состоять из десяти раундов, но завершился в пятом техническим нокаутом в пользу Меликузиева. При этом во втором раунде Бектемир отправил соперника на канвас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал «золото» на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.

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