Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO
Их встреча может состояться в 2021-м.
Их встреча может состояться в 2021-м.
Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого, так как угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка. Как итог, мексиканец занес в свою копилку очередную победу, одержанную на классе и молодости.
Ранее отмечалось, что 24-летний Мунгия может провести бой с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным. Но для этого необходимо, чтобы GGG сначала провел защиту своих титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации, этот бой должен состояться в конце ноября 2020 года, а уже в 2021-м непобежденный мексиканец может выйти против казахстанца.