Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Челси
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арминия
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Аталанта
12
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
15:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Все события
Фоторепортажи
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO

Их встреча может состояться в 2021-м.

Наверх
Источник: AP 2020

Экс-чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия (36−0, 29 KO), выступающий в среднем весе до 72,6 килограмма, одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном (20−3, 14 KO) и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBO Inter-Continental.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого, так как угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка. Как итог, мексиканец занес в свою копилку очередную победу, одержанную на классе и молодости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее отмечалось, что 24-летний Мунгия может провести бой с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным. Но для этого необходимо, чтобы GGG сначала провел защиту своих титулов против Камила Шереметы. По неподтвержденной информации, этот бой должен состояться в конце ноября 2020 года, а уже в 2021-м непобежденный мексиканец может выйти против казахстанца.

Читайте также
"Навели жути на арене". Как хоккеистов "Барыса" напугали на Хэллоуин
СМИ: Футбольный клуб «Барселона» близок к банкротству
«Манчестер Сити» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на седьмое место
«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Рублев в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР
«Тяжелые парни хотели меня ударить». Усик желает победить Чисору
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Спартак» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь