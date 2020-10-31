Вероятный соперник Головкина после защиты титула удосрочил багамца и завоевал титул от WBO

Экс-чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия (36−0, 29 KO), выступающий в среднем весе до 72,6 килограмма, одержал досрочную победу над багамцем Туреано Джонсоном (20−3, 14 KO) и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBO Inter-Continental.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJ6ie7H0i64" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой, прошедший в Индио (штат Калифорния, США), был рассчитан на 12 раундов, но завершился после шестого, так как угол 36-летнего Джонсона отказался от продолжения поединка. Как итог, мексиканец занес в свою копилку очередную победу, одержанную на классе и молодости.