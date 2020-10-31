Узбекский обидчик казахстанских боксеров из Golden Boy может подраться с экс-соперниками Головкина
Один из них проиграл решением GGG.
Один из них проиграл решением GGG.
Узбекский проспект второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Бектемир Меликузиев (6−0, 5 KO), отметившийся досрочной победой в поединке против мексиканца Алана Кампы (17−6, 11 КО), может следующие бои провести против бывших оппонентов Геннадия Головкина.
«Если все пойдет по плану, то мы бы встретились с
В любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал «золото» на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.
Отметим, что Головкин в свое время побеждал и канадца Давида Лемье, и американца Дэниэла Джейкобса. Первого казахстанец нокаутировал в восьмом раунде, у второго выиграл решением.