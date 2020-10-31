Узбекский обидчик казахстанских боксеров из Golden Boy может подраться с экс-соперниками Головкина

Узбекский проспект второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Бектемир Меликузиев (6−0, 5 KO), отметившийся досрочной победой в поединке против мексиканца Алана Кампы (17−6, 11 КО), может следующие бои провести против бывших оппонентов Геннадия Головкина.

Читайте также Обидчик Алимханулы из Узбекистана выиграл нокаутом пятый бой

«Если все пойдет по плану, то мы бы встретились с кем-то из больших имен, будь то Лемье, Джейкобс или кто-то еще. Нам поступали предложения о поединках с Ковалевым и Баррерой, и мы не задавали вопросов. Ради большого боя мы могли бы подняться в 175 фунтов», — приводит слова менеджера боксера Алика Фролова Ringtv.com.

В любительском боксе Меликузиев становился серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015, а также дважды выигрывал «золото» на чемпионате Азии. На ЧА-2015 он побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.