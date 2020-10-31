«Много тяжёлых парней хотели меня ударить». Усик настроен показать, кто тут царь зверей!
Усик пытается дотянуться до боёв с Джошуа и Фьюри. Превью к его бою с Дереком Чисорой.
Усик пытается дотянуться до боёв с Джошуа и Фьюри. Превью к его бою с Дереком Чисорой.
Октябрь, на редкость для 2020 года, стал богатым на события для мира профессионального бокса. Здесь и поражение Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, и титульный бой Сергея Липинца, и дата следующего поединка для Тайсона Фьюри. Закрывать месяц будет сразу три интересных шоу. В Сочи выступит Мурат Гассиев, в США пройдёт титульный бой между Джервонтой Дэвисом и Лео Санта Крусом. Но наибольший интерес у болельщиков вызывает лондонское шоу, в котором силами померятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и
В октябре 2019 года Алексндр Усик провёл дебютную встречу в супертяжёлом весе. Тогда он остановил Чазза Уизерспуна, принявшего бой на коротком уведомлении. Почти сразу после этого британец Дерек Чисора вызвал украинца на дуэль. Аргументом для этого стала победа над опытным Дэвидом Прайсом.
Стороны выразили заинтересованность в этой встрече, но дальше разговоров дело не шло. Однако вскоре за дело взялись менеджеры и промоутеры. Так появилась первая возможная дата боя — 8 февраля 2020 года. Впрочем, утвердить её не удалось. Тем не менее, стороны не оставляли попыток организовать схватку и в короткие сроки дату противостояния Усик — Чисора официально подтвердили — 28 марта 2020 года. Только болельщики стали потирать руки и активно следить за новостями о любимцах, как Усик огорчил фанатов, сообщив о травме локтя и вынужденном переносе битвы.
Впрочем, повреждение украинца не было критическим, и новая дата была не столь уж и далёкой — 23 мая. Но и здесь боксёры столкнулись с элементом невезения. Мир впервые в XXI веке ушёл на полный
Усик призывал «терпеть» на карантине, а Чисора откровенничал, что может не дождаться, так как рвётся к дебюту в Bellator. Но летом, когда в Европе начались первые послабления, промоутеры снова заговорили о новой дате, ориентируясь на октябрь 2020 года. Наконец, лишь в сентябре стороны окончательно ударили по рукам, подписав контракт на 31 октября.
Александр Усик после блестящего прорыва в первом тяжёлом весе, завоевания титула абсолютного чемпиона мира и одной успешной защиты этого звания перебрался в супертяжёлый вес. Это была довольно интригующая затея. В хэвивейте действительно нет настолько техничных боксёров, но проблема Александра в том, что ему не хватает нужных габаритов, потому всем интересно, как он будет решать эту проблему.
В срочном порядке для Александра в соперники был подобран малоизвестный Тайрон Спонг.
Но нидерландец вообще едва не сорвал схватку. Менее чем за неделю до боя он провалил
О Чисоре всерьёз заговорили в 2012 году, когда не слишком переборчивый в плане выбора соперников для обязательных защит Виталий Кличко дал британцу шанс сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBC. Тогда Дерек создал возрастному сопернику некоторые проблемы и выстоял все 12 раундов, хотя и принял на себя огромный тоннаж ударов. После было жесточайшее поражение от Дэвида Хэя (нынешнего промоутера Чисоры). Тогда стало окончательно ясно, что
Сейчас у Дерека серия из трёх побед, благодаря которой он повысил свои акции. Но
В свои 36 лет Дерек остаётся крепким рубакой, который может создавать проблемы соперникам средней руки, но не более того.
Бойцы, умело раскрутившие поединок за счёт благодушия и забавных шуток, обещают подарить зрителям практически взаимоисключающие вещи. Чисора намерен идти «воевать», а Усик утверждает, что «пришёл с миром».
«Я много раз боксировал с большими парнями, которые очень хотели сильно меня ударить. Они были очень тяжёлыми, пытались по мне попасть. Я постоянно дерусь с тяжеловесами. Почему вы всё определяете по весу? Если бы царя зверей определяли по весу, им был бы слон, а не лев. Считаете меня маленьким? Хорошо, мы всё это в субботу увидим. Никакой войны не будет. Это слова Дерека. Я принёс мир и это будет офигенный, чистый и красивый бокс», — сказал Усик на
Откровенно говоря, слова Усика намного ближе к действительности. Чисора в своём возрасте уже не поменяет стиль, какой бы соперник перед ним не предстал. Дерек хорошо умеет прессинговать, зарубаться на ближней дистанции и бомбить противников силовыми атаками. Зная стиль Усика, можно сказать, что это идеальный соперник для украинца.
Как известно, промахи изрядно выматывают агрессора и, скорее всего, очень скоро Чисора, никогда не славившийся функциональной готовностью, начнёт подседать. Усик же, обладающий богатым арсеналом в атаке, будет методично разбивать медлительного и часто застаивающегося соперника. Многие критики Александра любят утверждать, что у него нет нокаутирующего удара. Но почти нет сомнений в том, что общий тоннаж ударов, принятым Чисорой к поздним раундам, заставит его капитулировать до 12-й трёхминутки. Впрочем, воздержимся от точных прогнозов, все ответы мы получим уже очень скоро.
Микаил Гусейнов