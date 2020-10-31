Казахстанский тяжеловес дебютировал в профи с досрочной победы

Он принял участие в вечере бокса в Атырау, организованном промоутерской компанией SULEIMEN Promotions.

Соперником Семенова по дебюту стал опытный боксер из Малави — Мусса Аджибу, который до этого провел уже 48 поединков, а 24 из 28-ми своих побед одержал нокаутом.

Поединок прошел в рамках тяжелого веса и был запланирован на шесть раундов. В концовке четвертого раунда Семенов отправил соперника в нокдаун. Аджибу смог продолжить бой, но тут же пропустил еще серию ударов, после чего рефери остановил его избиение.