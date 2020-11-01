Боксер Мурат Гассиев выиграл у Нури Сефери в дебютном поединке в супертяжелом весе

Первоначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами, из-за которых спортсмен не сумел вылететь в Россию. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери, но в его команде был выявлен коронавирус и боксер был заменен на брата, Нури Сефери. Несмотря на то что албанец выступает в первом тяжелом весе, бой состоялся в супертяжелой весовой категории.

Соперники осторожно начали поединок и первые полминуты практически не предпринимали боевых действий. Гассиев не форсировал события и присматривался к оппоненту, который ощутимо побаивался россиянина, он сам начинал атаки, но при малейшем движении соперника уходил в оборону. Гассиев только в середине раунда нанес первый сильный удар, а спустя несколько секунд провел комбинацию, после которой Сефери упал на пол. Албанец встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не может продолжать поединок, и остановил бой за минуту 12 секунд до окончания раунда.

Гассиев вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Последним до этого поединком для россиянина был бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика в июле 2018 года, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей.

После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.

27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.