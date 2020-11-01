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00:54 (мск), источник: ТАСС

Боксер Мурат Гассиев выиграл у Нури Сефери в дебютном поединке в супертяжелом весе

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Сочи, он выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Первоначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами, из-за которых спортсмен не сумел вылететь в Россию. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери, но в его команде был выявлен коронавирус и боксер был заменен на брата, Нури Сефери. Несмотря на то что албанец выступает в первом тяжелом весе, бой состоялся в супертяжелой весовой категории.

Соперники осторожно начали поединок и первые полминуты практически не предпринимали боевых действий. Гассиев не форсировал события и присматривался к оппоненту, который ощутимо побаивался россиянина, он сам начинал атаки, но при малейшем движении соперника уходил в оборону. Гассиев только в середине раунда нанес первый сильный удар, а спустя несколько секунд провел комбинацию, после которой Сефери упал на пол. Албанец встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не может продолжать поединок, и остановил бой за минуту 12 секунд до окончания раунда.

Гассиев вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Последним до этого поединком для россиянина был бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика в июле 2018 года, тогда российский боксер уступил единогласным решением судей.

После этого Гассиев объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. Однако травмы и переносы боя помешали спортсмену дебютировать, и он был вынужден пропустить больше двух лет.

27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв Усику, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и 10 поражений. В 2010—2014 годах он владел титулом чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В России выступил в третий раз, в 2005 году уступив Денису Бахтову, в 2006-м — Николаю Попову.

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