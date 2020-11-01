Гассиев заявил, что для него прежде всего важен факт возвращения на ринг

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиев в субботу в Сочи победил Сефери техническим нокаутом в первом раунде в своём дебютном бою в тяжелом весе. Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. После того поединка Гассиев перенес операцию на плече и сменил весовую категорию, но дебют в тяжелом весе несколько раз срывался.

«Я готовился к этому бою во Владикавказе. Главной задачей была победа, и неважно как — нокаутом в первом раунде, или победа по очкам. Повторюсь, главное — победа, и не важно, в каком раунде она была добыта. Это бокс, он также мог меня ударить. Главное — вернуться на ринг. Надеюсь, я буду чаще выходить на ринг. Постараюсь вернуться к прошлому своему состоянию, — сказал Гассиев сразу после боя. — Очень тяжело находиться без поединков, можно сколько угодно тренироваться, но это не заменит эмоции и опыт боев».