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00:56 (мск), источник: ТАСС

Боксер Сефери заявил, что разочарован нокаутом от Гассиева

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Албанский боксер Нури Сефери разочарован нокаутом в поединке с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Гассиев в первом раунде техническим нокаутом победил Сефери. Для россиянина этот поединок стал дебютным в супертяжелом весе.

«Я очень разочарован таким завершением боя. Конечно, я не планировал так проигрывать. Но Мурат очень силен», — сказал Сефери.

27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и 10 поражений.

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