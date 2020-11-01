Боксер Сефери заявил, что разочарован нокаутом от Гассиева

Ранее Гассиев в первом раунде техническим нокаутом победил Сефери. Для россиянина этот поединок стал дебютным в супертяжелом весе.

«Я очень разочарован таким завершением боя. Конечно, я не планировал так проигрывать. Но Мурат очень силен», — сказал Сефери.