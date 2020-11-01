Боксер Сефери заявил, что разочарован нокаутом от Гассиева
СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Албанский боксер Нури Сефери разочарован нокаутом в поединке с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Албанский боксер Нури Сефери разочарован нокаутом в поединке с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Ранее Гассиев в первом раунде техническим нокаутом победил Сефери. Для россиянина этот поединок стал дебютным в супертяжелом весе.
«Я очень разочарован таким завершением боя. Конечно, я не планировал так проигрывать. Но Мурат очень силен», — сказал Сефери.
27-летний Гассиев одержал 27-ю победу (20 нокаутом) при одном поражении. В активе 43-летнего Сефери 41 победа (23 нокаутом) и 10 поражений.